ВСУ сбили вражеский вертолет Ка-52 за 16 миллионов долларов метким выстрелом из Стугны

ВСУ сбили вражеский вертолет Ка-52 метким выстрелом из Стугны/ mil.ru

Защитники Украины сбили российский вертолет Ка-52, попав в него из украинского противотанкового ракетного комплекса Стугна.

Очередную вражескую "птичку" отминусовали бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригада Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил украинский воин Юрий Кочевенко в Facebook.

"Только что со Стугны 95-я ОДШБр снова уничтожила рашистський Ка-52. Те самые ребята", – написал он.

Вертолет Ка-52 – что о нем известно

Ка-52 "Аллигатор" – это многоцелевой российский боевой вертолет, который может осуществлять разведку местности, координацию действий группы боевых вертолетов и тому подобное. Вертолет может поражать бронированную и небронированную технику, живую силу, а также воздушные цели на поле боя.

По имеющейся в открытых источниках информации, в РФ было изготовлено 170 таких вертолетов. Их эксплуатация началась с 2008 года.

Стоимость одного такого вертолета составляет 16,1 миллиона долларов США.

По состоянию на это время с начала войны России против Украины ВСУ уничтожили уже до 10 российских вертолетов Ка-52.

Что известно об украинской Стугне

"Стугна-П" – это украинский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) второго поколения, который разработало киевское конструкторское бюро "Луч".

Система работает в полуавтоматическом режиме и наводится по лазерному лучу. При этом оператор может управлять комплексом дистанционно с помощью специального пульта – в таком случае боец, который управляет Стугной, имеет возможность отойти на расстояние до 50 метров.

Над разработкой Стугны украинское предприятие работало с 2005 по 2010 год. С 2011 года и по сегодняшний день противотанковый ракетный комплекс находится на вооружении в Украине.

Напомним, российские войска обстреляли вокзал в Краматорске. По предварительной информации 30 человек погибли и более 100 ранены. Удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации, был нанесен удар ракетой "Точка-У", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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