В Украине отправили на тот свет 55 российских элитных десантников: в Сети привели данные

В Украине отправили на тот свет 55 российских элитных десантников / скриншоты из видео

На войне в Украине ВСУ ликвидировали десятки российских оккупантов из 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка. Об этом сообщает Telegram-канал "Важные истории". Указанный полк ВДВ дислоцируется в городе Ставрополь.

"247-й полк неофициально называют "кузницей комдивов (командиров дивизии) те, кто проходили службу в полку, нередко становились затем командирами воздушно-десантных соединений. В 2013 году президент РФ Владимир Путин присвоил полку почетное звание "гвардейский", – говорится в сообщении на канале.

Кроме того, канал "Важные новости" отмечает, что удалось установить личность некоторых из убитых оккупантов:

Константин Зизевский, командир полка с 2020 года, полковник. О его смерти 5 марта сообщал мэр Невинномысска Михаил Миненков

Александр Лысенко, командир разведроты. О его смерти в Украине сообщил 1 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Нурмагомед Гаджимагомедов, командир танковой роты, старший лейтенант. О его гибели 26 февраля объявил глава Дагестана Сергей Меликов. Путин наградил его званием Герой России посмертно.

Евгений Иванов, командир десантно-штурмового взвода, капитан. О его смерти 11 марта сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Сергей Тысячный, старший прапорщик. О его смерти сообщил 13 марта его сослуживец в социальных сетях.

Дмитрий Павшенко, ефрейтор, старший стрелок-сапер. О его смерти сообщил 4 марта глава Советского городского округа Ставрополья Сергей Воронков

Владислав Садыков, старший лейтенант. О его похоронах, которые состоялись 10 марта в Брянске, написали в местном СМИ "Брянская губерния"

Андрей Соловьев, старший прапорщик. О его гибели сообщили 6 марта на странице "ВДВ России" во "ВКонтакте"

Анатолий Воробьев, старший разведчик. Сообщение о его гибели появилось в социальных сетях 8 марта.

Читайте такжеУкраинские десантники уничтожили элитное российское подразделение и его охрану из спецназа

Напомним в Киевской области бойцы ВСУ и территориальной обороны в боях уничтожили шесть танков и одну БМП российских оккупантов.

Также мы сообщали, что военные Вооруженных сил Украины нанесли четкий удар из противотанкового ракетного комплекса Стугна по новейшему российскому ударному вертолету Ка-52.

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