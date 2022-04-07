"Все ВДВ-шники, пацаны": в России сняли на видео десятки могил ликвидированных в Украине десантников

В России сняли на видео десятки могил ликвидированных в Украине десантников / скриншот

Российская армия продолжает нести серьезные потери. И хоть официальный Кремль скрывает истинную статистику, сами россияне публикуют доказательства.

Так, в Сети появилось видео, на котором запечатлены десятки могил, ликвидированных в Украине бойцов российских Воздушно-десантных войск.

Импровизированное кладбище находится в городе Михайловск в Ставропольском крае России.

На кадрах видно десятки свежих могил с крестами. Все они устланы венками, а над ними развиваются флаги ВДВ.

"Вот она аллея пацанов, кладбище. Город Михайловск. Все ВДВ-шники пацаны", – говорит голос за кадром.

Напомним в Киевской области бойцы ВСУ и территориальной обороны в боях уничтожили шесть танков и одну БМП российских оккупантов.

Также мы сообщали, что военные Вооруженных сил Украины нанесли четкий удар из противотанкового ракетного комплекса Стугна по новейшему российскому ударному вертолету Ка-52.

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