"Все ВДВ-шники, пацаны": в России сняли на видео десятки могил ликвидированных в Украине десантников

Россиийские власти до сих пор скрывают реальное количество потерь.
Российская армия продолжает нести серьезные потери. И хоть официальный Кремль скрывает истинную статистику, сами россияне публикуют доказательства.
Так, в Сети появилось видео, на котором запечатлены десятки могил, ликвидированных в Украине бойцов российских Воздушно-десантных войск.
Импровизированное кладбище находится в городе Михайловск в Ставропольском крае России.
На кадрах видно десятки свежих могил с крестами. Все они устланы венками, а над ними развиваются флаги ВДВ.
"Вот она аллея пацанов, кладбище. Город Михайловск. Все ВДВ-шники пацаны", – говорит голос за кадром.
Напомним в Киевской области бойцы ВСУ и территориальной обороны в боях уничтожили шесть танков и одну БМП российских оккупантов.
Также мы сообщали, что военные Вооруженных сил Украины нанесли четкий удар из противотанкового ракетного комплекса Стугна по новейшему российскому ударному вертолету Ка-52.
Читайте также:
- Оккупанты обстреляли Балаклею в Харьковской области, есть погибшие
- Украинские десантники уничтожили элитное российское подразделение и его охрану из спецназа
- ВСУ за сутки уничтожили десятки оккупантов и "приземлили" один самолет на востоке страны