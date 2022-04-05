Бойцы ВСУ ударом ПТРК Стугна уничтожили новейший ударный вертолет оккупантов Ка-52 Аллигатор

Вертолет оккупантов РФ Ка-52 Аллигатор сбит из украинской ПТРК Стугна / facebook.com/Kochevenko

Военные Вооруженных сил Украины нанесли четкий удар из противотанкового ракетного комплекса Стугна по новейшему российскому ударному вертолету Ка-52. Об этом сообщил украинский военный Юрий Кочевенко.

На своей странице в социальной сети Facebook офицер ВСУ во вторник, 5 апреля, опубликовал видео уничтожения воздушной цели, которая была поражена противотанковым ракетным комплексом Стугна, разработанным Государственным Киевским конструкторским бюро Луч.

Военный указал, что был сбит новейший российский ударный вертолет Ка-52 (Аллигатор).

"Это фантастика! Наши птуристы 95 ОДШБр из ПТРК "Стугна" завалили новейший российский ударный вертолет Ка-52! Красавцы", - подчеркнул Юрий Кочевенко.

Армия Украины уничтожает военную технику оккупантов РФ

В ВСУ рассказали о героизме одного из снайперов Десантно-штурмовых войск, который сейчас из-за ранения находится в госпитале. Боец 81-й отдельной аэромобильной бригады ликвидировал множество российских оккупантов. В том числе, и генерала армии РФ. Также на счету воина два сокрушенных танка и несколько бронемашин, которые он помог уничтожить как корректировщик.

На юге Харьковской области бойцы 93-й Отдельной механизированной бригады уничтожили более 50 единиц техники противника. Военные опубликовали соответствующие фотоснимки, чтобы показать масштабы вражеских потерь.

Силы специальных операций ВСУ разбили станцию сопровождения и подсветки целей типа 30Н6 зенитно-ракетного комплекса С-300. Были опубликованы фотоснимки разрушенной вражеской радиолокационной станции. Еще в марте украинские военные предупреждали, что войска оккупантов развернули РЛС под Киевом.

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