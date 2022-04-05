Уничтожил генерала и много бронетехники РФ: в ВСУ рассказали о героизме раненого украинского снайпера

В ВСУ рассказали о героизме раненого украинского снайпера/ Фото иллюстративное , Reuters

В Вооруженных силах Украины рассказали о героизме одного из снайперов Десантно-штурмовых войск Алексея (имя изменено в целях безопасности), который недавно из-за ранения попал в госпиталь. На счету бойца одного из подразделений 81-й отдельной аэромобильной бригады много ликвидированных российских оккупантов. Среди них и генерал армии РФ.

Снайпер Алексей до ранения помогал бороться против врага в Харьковской области. Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Кроме живой силы противника, которую удалось ликвидировать украинскому воину, на его счету также два уничтоженных танка и несколько бронемашин – их Алексей помог "стереть с лица земли", корректируя огонь артиллерии.

"В районе города Изюм он успешно выполнил задачу по корректировке огня артиллерии по колоннам и сменным позициям противника. В результате чего было уничтожено два танка и несколько бронемашин, а также несколько десятков живой силы противника", – говорится в сообщении.

Позже боец получил ранение и сейчас лечится в одном из медучреждений. В ВСУ отмечают, что командование воинской части уже представило его к награде.

"Снайпер с нетерпением ждет своего выздоровления, чтобы вернуться к своим собратьям и продолжать уничтожать оккупантов, защищая свою Родину", – добавили в ДШВ ВСУ.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович спрогнозировал, что до конца апреля или начала мая российские захватчики просто выдохнутся и не смогут продолжать наступление в Украине.

Напомним, три десятка конгрессменов США требуют у президента Соединенных Штатов Джо Байдена предоставить Украине больше оружия для защиты от российской агрессии. В частности, законодатели призвали предоставить ракеты класса "земля-воздух", истребители и противокорабельные ракеты.

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