"Показали тело гражданской": снайпер ВСУ ответила пропагандистам РФ, которые ее "заживо похоронили"

Снайпер ВСУ Елена Белозерская ответила пропагандистам РФ, которые ее "заживо похоронили"/ Фото bilozerska.livejournal.com

Российские пропагандисты заявили, что якобы российские боевики на Донетчине убили украинского снайпера Елену Белозерскую. Военная отреагировала на такое сообщение и "передала привет" пропагандистам на своей странице в Facebook.

Она отметила, что, наверное, после такого долго будет жить. Однако саму ситуацию она назвала не комичной, а скорее печальной – ведь оккупанты в подтверждение якобы ее ликвидации показали тело какой-то убитой женщины в гражданском.

"Говорят, это хорошая примета и я теперь буду жить долго. А вообще-то ситуация печальная, потому что враги сняли на видео тело какой-то женщины, ОДЕТОЙ В ГРАЖДАНСКОЕ, и заявили, что это известный снайпер и, скорее всего, Белозерская. Кто та погибшая – неизвестно. Похоже, что мирная жительница", – написала защитница Украины.

Украинский снайпер также отметила, что российские захватчики продолжают совершать преступления против мирных жителей. В частности, они силой вывозят украинцев на территорию России.

"Я недавно узнала, что с одной из временно оккупированных территорий насильно вывезли в Россию, в фильтрационный лагерь, мою добрую знакомую, обычную гражданскую женщину с проукраинской позицией. Переживаю за ее судьбу", – написала Белозерская.

Скрин пропагандистской новости о якобы ликвидации Белозерской окупантами/ Facebook Елена Белозерская

Ранее подобная история произошла с легендарным снайпером из Канады "Вали", который приехал помогать Украине защищаться от РФ. Российская пропагандистская машина раструбила, что снайпера убили оккупанты. После этого "Вали" опубликовал свое свежее фото, чтобы развенчать мифы пропаганды РФ, которая его "похоронила".

Напомним, ранее сообщалось, что украинский снайпер ликвидировал тестя террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), который воевал за боевиков на Донбассе в 2014 году.

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