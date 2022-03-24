Украинский снайпер "снял" родственника террориста Гиркина на Донбассе

Об этом сообщила жена бывшего министра обороны так называемой "ДНР".
Во время войны против России ВСУ был ликвидирован тесть террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), который воевал за боевиков на Донбассе в 2014 году.
Тестя Гиркина Сергея Ситоленко ликвидировал украинский снайпер, пишет издание Медуза.
Отмечается, что боевик Гиркин репостнул на своей официальной странице сообщение своей жены, которая рассказывает о смерти отца под Авдеевкой.
"Украинский снайпер убил Сергея Ситоленко — тестя Игоря Гиркина (Стрелкова). Он подтвердил эту информацию. В VK Стрелков репостнул сообщение своей жены, в котором она рассказала, что ее 51-летний отец погиб под Авдеевкой. Ситоленко воевал в Украине с лета 2014 года, он служил в народной милиции самопровозглашенной ДНР", - говорится в сообщении.
Читайте такжеРФ перебрасывает в Украину террористов, чтобы ликвидировать Зеленского, Ермака и Шмыгаля – разведкаОтметим, что Стрелков был министром обороны "ДНР" и руководил армией сепаратистов. Он проходит обвиняемым по делу о крушении малазийского "боинга" под Донецком в июле 2014 года.
Ранее Главред писал, что россиянин украл, раскрасил и разъезжал на школьном автобусе по украинской земле. К счастью, он встретил украинских воинов - оккупанта было ликвидировано.
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