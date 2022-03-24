Украинский снайпер "снял" родственника террориста Гиркина на Донбассе

Игорь Гиркин (Стрелков) / Фото: vk.com

Во время войны против России ВСУ был ликвидирован тесть террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), который воевал за боевиков на Донбассе в 2014 году.

Тестя Гиркина Сергея Ситоленко ликвидировал украинский снайпер, пишет издание Медуза.

Отмечается, что боевик Гиркин репостнул на своей официальной странице сообщение своей жены, которая рассказывает о смерти отца под Авдеевкой.

"Украинский снайпер убил Сергея Ситоленко — тестя Игоря Гиркина (Стрелкова). Он подтвердил эту информацию. В VK Стрелков репостнул сообщение своей жены, в котором она рассказала, что ее 51-летний отец погиб под Авдеевкой. Ситоленко воевал в Украине с лета 2014 года, он служил в народной милиции самопровозглашенной ДНР", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРФ перебрасывает в Украину террористов, чтобы ликвидировать Зеленского, Ермака и Шмыгаля – разведкаОтметим, что Стрелков был министром обороны "ДНР" и руководил армией сепаратистов. Он проходит обвиняемым по делу о крушении малазийского "боинга" под Донецком в июле 2014 года.

Ранее Главред писал, что россиянин украл, раскрасил и разъезжал на школьном автобусе по украинской земле. К счастью, он встретил украинских воинов - оккупанта было ликвидировано.

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