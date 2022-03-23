Россиянин украл и раскрасил школьный автобус, но далеко не уехал - его встретили ВСУ

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Россиянин украл, раскрасил и разъезжал на школьном автобусе по украинской земле. К счастью, он встретил украинских воинов.

Наши военнослужащие ликвидировали военного. Известно, что его звали Андрей, рассказали на Facebook-страничке 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого

"Москальская гадкая гниль искажает абсолютно все, к чему прикасается, гадя своим духом и примитивными Z-этками. В этом автобусе передвигался по нашей украинской земле вражеский солдатик Андрей, помощник гранатометчика. От Андрюши уже ничего не осталось, пошел на перегной", - сообщили в бригаде.

Также после него остался ежедневник, который российский военный начал вести 23 февраля. Украинская бригада обнародовала первую запись российского оккупанта из дневника:

23.02. Я сидел всю ночь, пыл пиво, ел чипсы, играл Kingdome come. Уснул в 7 часов.

Проснулся от звонка начальника. В 3 на работу с вещами, сказал это в 12 часов.

Мать запаниковала, я позвонил Николаенко, сказал мне нужно уходить. До конца сопротивлялся, все же пошел.

Выехал в 2 часа с отцом и Мариной, чтобы папу не забрали на обратном пути.

Пришел на работу, внесли в список, отвезли на Мясокомбинат. Дали форму, запихнули в грузовик, где я сидел на полу.

Оккупант написал также, что приехал в Иловайск, затем их распределили и так уже покойный Андрей стал стрелком-помощником гранатометчика.

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Напомним, ранее ВСУ уничтожили танк Т-80УМ2 "Черный орел", который у путинской армии был только один. Успешный удар был нанесен 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр".

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