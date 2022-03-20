​Сотни трупов за сутки: свежая статистика потерь войск Путина в Украине

Войска россии / Reuters

Украина продолжает героически оборонять свою землю, а военные неустанно громят вражескую технику и добавляет потерь личного состава российских оккупантов.

В Министерстве обороны Украины рассказали, какие потери несут оккупанты.

По состоянию на утро воскресенья, 20 марта, с начала российско-украинской войны от ВСУ погибло около 14 700 боевиков РФ.

Так, с начала войны в Украине 24 марта оккупанты понесли такие потери:

личный состав - около 14 700 человек;

танки - 476;

боевые бронированные машины ‒ 1 487;

артиллерийские системы – 230;

РСЗВ - 74;

ППО - 44;

самолеты – 96;

вертолеты – 118;

автомобильная техника - 947;

корабли и катера - 3 од;

цистерны с ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 21;

спецтехника - 12.

РФ несет невиданные потери в войне в Украине, заявил недавно президент Украины. По его словам, Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать врага по всем основным направлениям и наносят российским войскам невиданные потери. Отдельные подразделения оккупантов уничтожены на 80-90%.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блокадный Мариуполь войдет в историю ответственности за военные преступления. А события в Чернобаевке показали всю бездарность российского командования.

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