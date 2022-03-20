​Сотни трупов за сутки: свежая статистика потерь войск Путина в Украине

С начала российско-украинской войны от ВСУ погибло около 14 700 боевиков РФ.
Украина продолжает героически оборонять свою землю, а военные неустанно громят вражескую технику и добавляет потерь личного состава российских оккупантов.
В Министерстве обороны Украины рассказали, какие потери несут оккупанты.
По состоянию на утро воскресенья, 20 марта, с начала российско-украинской войны от ВСУ погибло около 14 700 боевиков РФ.
Так, с начала войны в Украине 24 марта оккупанты понесли такие потери:
- личный состав - около 14 700 человек;
- танки - 476;
- боевые бронированные машины ‒ 1 487;
- артиллерийские системы – 230;
- РСЗВ - 74;
- ППО - 44;
- самолеты – 96;
- вертолеты – 118;
- автомобильная техника - 947;
- корабли и катера - 3 од;
- цистерны с ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21;
- спецтехника - 12.
РФ несет невиданные потери в войне в Украине, заявил недавно президент Украины. По его словам, Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать врага по всем основным направлениям и наносят российским войскам невиданные потери. Отдельные подразделения оккупантов уничтожены на 80-90%.
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блокадный Мариуполь войдет в историю ответственности за военные преступления. А события в Чернобаевке показали всю бездарность российского командования.
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