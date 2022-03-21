У путинской армии он был один: ВСУ уничтожили редкий танк противника

ВСУ уничтожили редкий танк противника / t.me/zsuwar

ВСУ уничтожили танк Т-80УМ2 "Черный орел", который у путинской армии был только один.

Успешный удар был нанесен 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр", сообщил Telegram-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами".

"Оккупант несет катастрофические потери в бронетехнике, но бросает в бой даже "исследовательские" танки в единственном экземпляре", – говорится в сообщении.

Согласно информации в открытых источниках, "Черный орел" (или "Объект 640") – это российский проект перспективного основного танка, разработанного в 1990-ые годы Омским конструкторским бюро транспортного машиностроения.

Читайте такжеУничтожили офицеров и взвод пехоты: Азов "прорядил" тылы РФ в МариуполеНапомним, в Черниговской области украинские бойцы захватили самоходную артиллерийскую установку новейшей модели "Мста-С". И, по сложившейся уже традиции, трофей отбуксировали трактором.

Также сообщалось, что украинские силы обороны отбили 7 атак на Донбассе, уничтожили 170 человек, сбили самолет и вертолет.

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