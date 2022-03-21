На Черниговщине украинцы захватили новейшую российскую технику "Мста-С": трофей отвезли трактором

Трофейная техника "Мста-С" / "Оперативный ВСУ"

В Черниговской области украинские бойцы захватили самоходную артиллерийскую установку новейшей модели "Мста-С". И, по сложившейся уже традиции, трофей отбуксировали трактором. Соответствующие фото были опубликовали в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

"Российская САУ "Мста-С" и украинские тракторы. Это уже классика. Трофей. Черниговщина", – говорится в тексте.

До того, в Сумской области территориальная оборона захватила российский танк. Как сообщил глава Сумской ВОГА Дмитрий Живицкий, технику у оккупантов удалось отобрать без оружия.

По словам чиновника, теробороне помогал руководитель одного из госпредприятий.

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Напомним, ранее бойцы ВСУ отобрали у российских агрессоров мощное оружие. Об этом сообщают представители 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Отобранная украинцами система "Солнцепек" способна разрушать здания объемными взрывами и поражать силы противника, которые дислоцируются в открытой местности или в укрепленных сооружениях. Боеприпасы в ней заполнены высокотемпературным взрывчатым веществом высокого давления.