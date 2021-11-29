Денис Казанский. Гиркин сдал свое начальство

Российский диверсант Игорь Гиркин на днях дал новое интервью, в котором "спалил контору". Он откровенно признался, что войну на востоке Украины начали никакие не добровольцы, а военные РФ.
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Автор: Тарас Сидоржевский