В Днепропетровской области оккупанты разбомбили воинскую часть, есть погибшие / Фото иллюстративное, ua.depositphotos.com

В Днепропетровской области российские захватчики ударили ракетой по одной из воинских частей.

Вследствие этого были разрушены админздание и склад с горючим. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

Два человека погибли, пятеро получили ранения. Это произошло утром в четверг, 31 марта. Пострадавших госпитализировали.

По словам председателя ОВА, сейчас продолжаются спасательные работы и борьба с пожаром.

Напомним, накануне, 30 марта, российские захватчики открыли ракетный огонь по Днепру.

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили от оккупантов 5 сел в Запорожской области. Подразделениями Сил обороны Запорожского края освобождены от российской оккупации населенные пункты Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленый Гай и Красное.

Также сообщалось, что оккупанты продолжают удерживать позиции на восток и запад от Киева несмотря на вывод ограниченного количества подразделений. В ближайшие дни там ожидаются ожесточенные бои.

Читайте также: