В Днепропетровской области оккупанты разбомбили воинскую часть, есть погибшие

Было уничтожено админздание и склад с горючим.
В Днепропетровской области российские захватчики ударили ракетой по одной из воинских частей.
Вследствие этого были разрушены админздание и склад с горючим. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
Два человека погибли, пятеро получили ранения. Это произошло утром в четверг, 31 марта. Пострадавших госпитализировали.
По словам председателя ОВА, сейчас продолжаются спасательные работы и борьба с пожаром.
Напомним, накануне, 30 марта, российские захватчики открыли ракетный огонь по Днепру.
Ранее сообщалось, что ВСУ освободили от оккупантов 5 сел в Запорожской области. Подразделениями Сил обороны Запорожского края освобождены от российской оккупации населенные пункты Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленый Гай и Красное.
Также сообщалось, что оккупанты продолжают удерживать позиции на восток и запад от Киева несмотря на вывод ограниченного количества подразделений. В ближайшие дни там ожидаются ожесточенные бои.
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