"Сердце ангелочка не выдержало": умер ребенок, семью которого орки обстреляли в Лисичанске

Умер ребенок, семью которого орки обстреляли в Лисичанске/ antikor.com.ua, pixabay

Утром в четверг, 31 марта, умерл маленький ребенок из Лисичанска, вся семья которого попала под обстрел со стороны оккупантов. В дом семьи накануне попал вражеский снаряд.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram. Он отметил, что девочке сделали две операции, однако ее сердце не выдержало.

"Маленькая крошка из Лисичанска умерла... после второй тяжелой операции, маленькое сердечко не выдержало... Ангелу было 1 год и 7 месяцев... Легких тучек", – написал Гайдай.

Когда в дом, где ребенок находился вместе со своими родителями и старшим братом, попал вражеский снаряд, ранения получили все. У девочки обнаружили огнестрельное осколочное ранение брюшной полости с эвентрацией кишечника, огнестрельные осколочные ранения обеих ног с повреждением костей и сосудисто-нервных пучков.

Родители девочки сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. У них обоих также диагностированы огнестрельные ранения.

Врачи сейчас борются за жизнь старшего братика погибшего ребенка. У мальчика из-за попадания снаряда в дом множественные огнестрельные осколочные ранения. Сильно пострадали ноги ребенка – ранены обе стопы и обе голени. Медики не исключают, что возможно ребенку придется ампутировать ноги.

Ранее сообщалось, что под Киевом оккупанты убили 2-летнего ребенка. Родители в обед уложили мальчика спать, однако больше он не проснулся – в это время в дом попал вражеский снаряд.

Также сообщалось, что российские захватчики расстреляли вблизи города Изюм автомобиль, в котором ехали муж, жена и их 3-летний ребенок. Никто из них не выжил.

Читайте также: