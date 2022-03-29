"Мы уничтожим ваших всех детей!": в России полковник устроил жуткий дебош в ресторане

Сам полковник пока отказывается комментировать ситуацию.
В столице России полковник полиции Роман Ромашин устроил дебош в ресторане "Ля Провинция".
Как сообщает Телеграмм-канал Bazа, он нарвался на прокурора Марию Семененко.
Ромашин в Москве устроил настоящую истерику, после чего прибежали его успокаивать охранники и даже полиция.
Сам полковник пока отказывается комментировать ситуацию.
Как стало известно, Ромашин начал в ресторане цепляться к обедавшей рядом супружеской паре. Ими оказались - прокурор Мария Семененко и ее муж, который является судьей.
Сначала были словесные оскорбления и угрозы, затем завязалась потасовка.
"Ты х*хол или русский? Мы у**ем ваших всех детей!", - говорит полковник.
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Автор: Маша Тупченко