"Мы уничтожим ваших всех детей!": в России полковник устроил жуткий дебош в ресторане

Скандал в Москве / скриншот

В столице России полковник полиции Роман Ромашин устроил дебош в ресторане "Ля Провинция".

Как сообщает Телеграмм-канал Bazа, он нарвался на прокурора Марию Семененко.

Ромашин в Москве устроил настоящую истерику, после чего прибежали его успокаивать охранники и даже полиция.

Сам полковник пока отказывается комментировать ситуацию.

Как стало известно, Ромашин начал в ресторане цепляться к обедавшей рядом супружеской паре. Ими оказались - прокурор Мария Семененко и ее муж, который является судьей.

Сначала были словесные оскорбления и угрозы, затем завязалась потасовка.

"Ты х*хол или русский? Мы у**ем ваших всех детей!", - говорит полковник.

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