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В Киеве пьяный мужчина устроил дебош и сломал нос ребенку на улице

17 октября 2021, 21:43

Ребенку необходимо лежать в больнице 4-5 дней.

Национальная полиция
Национальная полиция / УНИАН

В Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения сломал нос 14-летнему подростку на улице. Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы на улице Ломоносова, 4.

Как рассказала мама пострадавшего Ирэн Матерухина в Facebook-группе "Сусіди. Голосіїв", это случилось вечером, 16 октября.

"Он гулял со своими друзьями, они смеялись, ничего не предвещало беды. Мой Макс отошел от друзей немного и ему в этот момент просто тварь пьяная, лет 50-ти ударил в нос. Была лужа крови и слезы моего ребенка, он сильно испугался от неожиданности!!!", - рассказала женщина.

Дети сразу же вызвали полицию, после чего мужчина со своим другом быстро скрылись с места происшествия. Парень вместе с родителями поехал в травмпункт.

Выяснилось, что у школьника сломанный нос со смещением. Пришлось вправлять. Теперь ему необходимо лежать в больнице 4-5 дней.

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"Мой бедный мальчик получил не только физическую травму, а и психологическую… Это не должно вот так просто сойти с рук. Хотя может мой пост просто будет для кого-то предупреждением, пусть дети будут осторожны и внимательны по сторонам и взрослые тоже", - добавила мать мальчика.

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Как ранее сообщал Главред, в Днепре учительница начальной школы употребляла алкоголь прям в школе, а потом в пьяном виде проводила уроки. На нездоровое пристрастие классного руководителя к "огненной воде" пожаловались ученики, и в учебном заведении вспыхнул скандал.

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