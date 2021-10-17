В Днепре пьяная учительница била детей по голове во время уроков

В Днепре пьяная учительница избивала детей

В Днепре учительница начальной школы употребляла алкоголь прям в школе, а потом в пьяном виде проводила уроки. На нездоровое пристрастие классного руководителя к "огненной воде" пожаловались ученики, и в учебном заведении вспыхнул скандал, сообщает Наше Місто.

Школьники рассказали о поведении учительницы родителям, а те обратились в администрацию СШ №29 с требованием отреагировать на ситуацию и принять меры.

По словам мамы одной из учений 2 класса Юлии Рыженькой, горе-педагога замечали за преподаванием в пьяном виде неоднократно.

Дети рассказывали, что классный руководитель пила водку, и уже к пятому уроку не могла разговаривать.

Женщина в своем Facebook также добавила, что учительница 2В класса "ударила двух девочек по голове, якобы за то что они писали не "там где нужно", а на третью - чуть не упала".

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"Самое страшное, что администрация школы знала о проблемах учителя с алкоголем, так как именно по этой причине она была уволена с предыдущей школы, но прикрывали этот факт, аргументируя тем, что работать некому", - возмущается Рыженькая.

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Как выяснилось, руководство школы №29 решило уволить скандальную учительницу.

В департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета подтвердили данный инцидент и отметили, что "с администрацией заведения также была проведена беседа".

"Сейчас вакансия открыта, кадровые вопросы решаются администрацией, в школах кадровая автономия", - добавили в департаменте.

Ранее Главред писал о том, что Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает перенести начало школьных каникул с 25-го на 18-е октября.

Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, Министерству образования и науки рекомендуют разослать соответствующее заказное письмо по школам.