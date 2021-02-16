Каникулы 2021 в Украине: когда отдыхают ученики

Каждое учебное заведение может самостоятельно формировать даты каникул - но есть и рекомендации Министерства образования и науки Украины.
Школьные каникулы в 2021 году Украина устроит еще дважды – за текущий 2020-2021 учебный год и еще осенние каникулы 2021 в следующем учебном году.
Каждое учебное заведение даты каникул в школах и вузах устанавливает самостоятельно – но при этом существуют рекомендации Министерства образования и науки Украины, которых всё же стараются придерживаться.
В частности, весенние каникулы 2021 Украина рекомендует провести с 22 марта по 28 марта.
А вот летние каникулы 2021 традиционно должны пройти с 1 июня по 31 августа соответственно.
На осенние каникулы 2021 в следующем учебном году Киев и остальные города отправят школьников и студентов с 28 октября и по 3 ноября включительно
Даты каникул могут перенести, к примеру, из-за обострения эпидемической ситуации, того же локдауна или новых морозов в Украине. Поэтому в разных городах могут быть разные даты каникул.
Помимо каникул школьники и студенты традиционно отдыхают в дни официальных государственных праздников, среди которых:
- 8 марта – Международный женский день;
- 1 мая – День труда (выходной перенесен на понедельник, 3 мая);
- 2 и 3 мая – Пасха (выходной сдвинули еще и на вторник, 4 мая);
- 9 мая – День Победы (выходной перенесен на понедельник, 10 мая).
Детальнее об официальных выходных в Украине читайте в нашем материале Украина назвала официальные выходные: календарь на 2021 с праздничными днями.
Каникулы в Украине: новости
- Ранее глава МОН Сергей Шкарлет заявил о том, что после завершения жесткого карантина ученики 9 и 11 классов в случае благоприятной эпидемиологической ситуации смогут вернуться к полноценному обучению в школах.
- Возвращение учеников 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению является крайне необходимым и важным. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в каждой отдельной области.