Украина назвала официальные выходные: календарь на 2021 с праздничными днями

Календарь выходных 2021 - Украина определилась с праздниками и выходными / 1zoom.ru

Календарь выходных 2021 Украина обнародовала заранее. И стоит отметить, что выходные 2021 Украина в производственный календарь праздников внесла щедро.

Главред разобрался, 8 Марта в Украине отменили или нет, какого числа православная Пасха 2021 и какие выходные предусмотрела на майские праздники 2021 Украина. А еще – какие готовит праздники июнь 2021, как отдыхает Украина в августе 2021, в октябре 2021 и в другие месяцы года.

Выходные в январе 2021 (Украина)

Читайте такжеКатолическое Рождество 2020: сколько дней будет праздновать УкраинаНовый 2021 год Украина традиционно начинает с отдыха: украинцам положен официальный выходной 1 января. Это пятница – поэтому отдохнуть получится три дня подряд, вплоть до 4-го числа, когда большинству придется вернуться на работу.

Следующие дополнительные выходные ждут уже спустя неделю – на православное Рождество 2021 (7 января). Там отдохнуть получится уже четыре дня подряд – но за пятницу придется потом отработать. Подробнее читайте в нашем материале Выходные на Новый год 2021: как будут отдыхать украинцы.

Выходные в феврале 2021 (Украина)

Дополнительные выходные в феврале 2021 Украина не предусмотрела.

Выходные в марте 2021 (Украина)

Тут уже интереснее: о переносе рабочих дней с 8 Марта в 2021 году Украине ничего не объявляла. Но сам по себе праздник по-прежнему остается государственным выходным. Так что с 6-го по 8-е число включительно украинцы в марте отдыхают (сам праздник выпал на понедельник).

Выходные в апреле 2021 (Украина)

Государственных праздников в этом месяце нет. Есть только укороченный рабочий день – 30 апреля – в честь празднования Пасхи 2021, которая сама отмечается уже в мае.

Выходные в мае 2021 (Украина)

На первый уик-энд месяца выпало сразу два праздника:

1 мая – День труда в Украине;

2 мая – Пасха в 2021 году у православных (детальнее читайте в нашем материале Какого числа отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 году).

За оба праздника полагается перенос рабочих дней: выходной за 1 Мая переносят на понедельник, 3-е число, а выходной за Пасху – на 4 мая (вторник).

То есть май 2021 Украина начинает с 4-хдневных выходных.

Спустя неделю – 10 мая – украинцам полагается выходной за День Победы 9 Мая (выпал на воскресенье – перенос рабочих дней по тому же принципу, что и за День труда/Пасху).

Поэтому в целом в мае украинцев ждет 13 праздничных дней и выходных – против 18 рабочих дней.

Выходные в июне 2021 (Украина)

В этом месяце также будет дополнительно два нерабочих понедельника:

21 июня – за Троицу 2021;

28 июня – это День Конституции Украины 2021.

Выходные в июле 2021 (Украина)

Дополнительные выходные в июле 2021 Украина не предусмотрела.

Выходные в августе 2021 (Украина)

Праздники в августе 2021 в Украине тоже подкинули дополнительный выходной – 23-го и 24-го числа. 24 августа отмечается День Независимости Украины 2021. Понедельник накануне также будет выходным – но за него придется отработать в субботу, 28 августа.

Выходные в сентябре 2021 (Украина)

Дополнительные выходные в сентябре 2021 Украина не предусмотрела.

Выходные в октябре 2021 (Украина)

Еще один месяц, когда у украинцев будет возможность отдохнуть 4 дня подряд:

14 октября (четверг) – страна отдыхает за День защитника Украины;

15 октября (пятница) – дали дополнительный выходной;

16 и 17 октября – традиционные выходные в субботу и воскресенье.

Рабочий день 15 октября позднее придется отработать в субботу, 23 октября.

Выходные в ноябре 2021 (Украина)

Дополнительные выходные в ноябре 2021 Украина не предусмотрела.

Выходные в декабре 2021 (Украина)

Украина сможет дополнительно отдохнуть 27-го числа: в понедельник дали выходной за католическое Рождество 2021 (отмечается 25 декабря, в субботу).

Также будет еще два сокращенных рабочих дня – 24 и 31 декабря.

Календарь на 2021 год с праздниками и выходными – Украина

Производственный календарь на 2021 год для Украины можно распечатать с этой картинки: