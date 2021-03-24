Когда Троица 2021: какие традиции нужно соблюдать и как отдыхать

Какого числа Троица 2021: приметы, традиции, перенос выходных / Коллаж Главреда

Дата Троицы каждый год меняется. Какого числа православные отпразднуют Троицу в 2021 году – зависит от даты Пасхи 2021.

Троица – что за праздник

У Троицы три названия. Второе – День Святой Троицы, а третье – Пятидесятница (так как празднуется она на пятидесятый день после Воскресения Христового).

В Украине у Троицы есть свое особенное название – Зелені Свята 2021. Это связано с традициями и обычаями празднования, о которых мы расскажем ниже.

Читайте такжеКогда отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 годуЦерковь чтит этот день как один из двенадцати главных праздников православия.

По преданию, в этот день на землю сошел Святой Дух – и люди смогли наглядно лицезреть все три Лица единого по существу Бога – и Отца, и Сына, и Святого Духа.

Какого числа Троица в 2021 году: дата

В 2021 году День Святой Троицы отмечается 20 июня. Это всегда воскресенье – как и Пасха.

Западные христиане (в том числе католики) Троицу 2021 отмечают 30 мая.

Православная Троица 2022 будет отмечаться 12 июня.

Троица: традиции и обычаи

Этот день – как и всякий большой церковный праздник – вообще принято начинать с молитвы.

На Троицу в храмах проходят торжественные богослужения – Божественная литургия и Великая вечерня. Их стараются посетить все верующие. Причем в церкви не только молятся – но и приносят дары природы на освящение.

Что святят на Троицу в церкви? В народе этот праздник называют Зелені Свята, так как в этот день храмы украшают зеленью, а люди несут святить в церковь целебные травы и зеленые ветки деревьев. Люди верят, что освященная на Троицу зелень не только защищает дом от пожаров и бед – но и привлекает деньги и богатство.

Какие травы святят на Троицу? В первую очередь это полынь, любисток, аир, тимьян, мята и мелисса. По преданию:

аир приносит удачу,

полынь защищает от нечисти,

любисток оберегает от сглаза,

тимьян – женский оберег для счастливого замужества.

Что можно и нужно делать на Троицу

Особо удачными считаются такие занятия:

свататься;

устраивать шумные веселые застолья;

праздновать с семьей и любимыми друзьями.

Что нельзя делать на Троицу

Под запретом в праздник 20 июня 2021:

косить траву – зелень собирают заблаговременно;

работать по дому и в земле (это народный запрет, церковь такое не запрещает – но только если такие заботы не мешают посещению храма и молитве);

устраивать ссоры и выяснения отношений.

Можно ли на Троицу крестить своего ребенка? Церковного запрета нет – но в храме в этот день много людей, а священники обычно заняты с паствой, поэтому, чисто с практической точки зрения, лучше не стоит.

Читайте такжеКалендарь крещения ребенка 2021: когда можно и когда нельзя крестить ребенкаМожно ли на Троицу ходить на кладбище? Троица – светлый и радостный праздник, когда грусти нет места. А для посещения могил родных специально существует Троицкая поминальная родительская суббота накануне праздника (19 июня в 2021 году – детальнее читайте в нашем материале Православные родительские субботы 2021 – календарь и что делать). Поэтому в сам праздник походы на кладбище не одобряются – хотя и принудить человека не делать этого никто, конечно, не может.

Троица: приметы

Дождь на Троицу считается очень доброй приметой: он сулит и богатый урожай, и теплое лето, и много грибов в лесу.

Троица 2021: перенос рабочих дней и выходные

Так как сама Троица 2021 в Украине отмечается в воскресенье – то за нее полагается дополнительный выходной в понедельник, 21 июня. Это государственный праздник в Украине, поэтому перенос рабочих дней не предусмотрен: отрабатывать за нерабочий понедельник не придется.

Календарь праздников на 2021 год

Календарь выходных 2021 Украина обнародовала заранее. И стоит отметить, что выходные 2021 Украина в производственный календарь праздников внесла щедро. Детальнее читайте в нашем материале Украина назвала официальные выходные: календарь на 2021 с праздничными днями.

Ранее мы уже писали о том, какие выходные на Пасху и День Победы в 2021 году приготовила Украина. Выходные дни в мае 2021 года включают в себя традиционный выходной на 1 Мая (День труда), 9 мая (День Победы) и дополнительные выходные на Пасху.