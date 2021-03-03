Какие выходные на Пасху и День Победы в 2021 году приготовила Украина

Выходные в мае 2021 - Украина как отдыхает на Пасху и на майские праздники 2021 / 1zoom.ru

Календарь выходных на 2021 год Украина опубликовала еще в прошлом году – но с наступлением весны Главред решил напомнить, будет ли выходной на 9 Мая в Украине (или праздник все-таки декоммунизировали), сколько выходных дней у нас на Пасху в 2021 году.

Итак, мы выяснили, как отдыхает в мае 2021 Украина.

Выходные в мае 2021 (Украина)

Читайте также8 марта в 2021 году отмечается большой церковный праздник: что нельзя делатьКак светский праздник 8 марта наложился на большой церковный праздник – начало Масленицы 2021, так и майские праздники в 2021 году в Украине, России и других православных странах совпали с празднованием светлого праздника Пасхи 2021. Всё это внесло свои коррективы в календарь государственных праздников и выходных, обусловило перенос рабочих дней в мае 2021.

Отмечать, по сути, Украина начинает с апреля: последний день месяца, 30 апреля, и параллельно последний рабочий день недели будет укороченным рабочим днем: работать полагается на один час меньше.

И первые же выходные мая – это:

суббота, 1 мая – День труда в Украине;

– День труда в Украине; воскресенье, 2 мая – Пасха 2021 (детальнее читайте в нашем материале Какого числа отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 году).

При этом перенос рабочих дней полагается за оба праздника: выходной за 1 Мая украинцам дадут в понедельник, 3 мая, а 4 мая (во вторник) будем отдыхать за Пасху. Таким образом, май в Украине начинается с четырехдневных выходных.

9 Мая День Победы отмечается в воскресенье – но тут также предусматривается перенос рабочих дней. Так что праздновать Победу в Украине будут три дня подряд – с 8 по 10 мая включительно.

В целом, на майские праздники 2021 Украина отдыхает семь дней (но не подряд), а всего за месяц у украинцев будет 13 праздничных дней.

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