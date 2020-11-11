Какого числа отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 году

Пасха 2021 - когда католическая и православная, еврейская Пасха 2021 / 1zoom.ru

Дата Пасхи в 2021 году отличается от даты прошлых лет. Дело в том, что по церковному уставу, лунный календарь года определяет, когда, какого именно числа будет Пасха – и католическая, и православная – в 2021 году. А верующим людям остается только заранее запасаться календарями.

Какого числа Пасха 2021 в Украине

Дата Пасхи меняется – а вот день недели всегда один и тот же: это воскресенье. Даже второе название праздника звучит как Воскресение Христово (хотя здесь имеется ввиду, что Христос Воскрес, а не в какой день недели Он это сделал).

Итак, Пасха православная – это всегда первое воскресенье после полнолуния, которое проходит после весеннего равноденствия. При этом обязательным условием является тот факт, что христианская Пасха отмечается после того, как прошла еврейская Пасха в этом году.

Таким образом, у восточных христиан Пасха в 2021 году отмечается 2 мая, а у западных традиционно раньше – 4 апреля.

Так что Пасха 2021 католическая и православная пройдут с разницей почти в месяц (хотя обычно разница между ними – всего неделя). К слову, поздняя Пасха 2021 обещает, по приметам, раннюю теплую весну.

Читайте такжеПравославный календарь на ноябрь 2020: родительская суббота и Рождественский постИ маленький спойлер, когда отмечается Пасха 2022:

какого числа Пасха 2022 православная – 24 апреля;

католическая Пасха 2022 – 17 апреля.

Великий пост 2021 начинается 15 марта, а завершится традиционно накануне Пасхи – то есть 1 мая.

Еврейская Пасха – Песах 2021: даты

Песах в 2021 году евреи празднуют с 27 марта (с субботы) и до ночи 4 апреля (то есть следующего воскресенья).

Ранее Главред выяснил, в чем встречать 2021 год и год кого это будет. 2021 год потребует от людей проявления таких качеств, как сила, решимость, усердие и трудолюбие.

Рецепт пасхальных пасок – рецепт сладкого кулича

Вам понадобится:

мука – 500 г;

сахар – 125 г;

дрожжи – 30 г;

молоко – 150 мл;

сливки – 100 мл;

яйца – 1 целое +3 желтка;

халва – 100 г;

сливочное масло – 100 г;

ванильный сахар;

лимонная цедра.

Как готовить – понятно и наглядно показано на видео: