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Еврейская Пасха или Песах 2021: что и когда празднуют иудеи

4 марта 2021, 07:44

Что это за праздник, какие традиции и запреты у него есть, и когда Песах в 2021 году – узнал Главред.

Еврейская Пасха (Песах) 2021 какого числа и как праздновать
Еврейская Пасха (Песах) 2021: какого числа и как праздновать

Песах – это не совсем еврейская Пасха. Общие параллели есть – но есть и различия.

Главред разобрался, что это за праздник, какие традиции и запреты у него есть, и когда Песах в 2021 году.

Когда Песах 2021: какого числа и сколько дней длится

Песах в 2021 году евреи отмечают с 27 марта (с субботы) и до ночи 4 апреля (то есть неделю). Детальнее читайте в нашем материале Какого числа отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 году.

В принципе, православная Пасха тоже в церквях празднуется не один день: отдание Пасхи в 2021 году пройдет 9 июня. То есть церковное празднование Пасхи длится 40 дней в православии, а в западном христианстве – все 50 дней. Но здесь речь идет именно про церковное празднование (чтение специальных молитв и проведение богослужений в храмах), а простой народ Воскрешение Христа отмечает, как правило, один день – непосредственно на Пасху.

У евреев всё несколько иначе. Песах гуляют всем еврейским народом:

  • на территории Израиля – в течение 7 дней,
  • диаспоры – еще на один день дольше.

При этом первый и последний дни празднования – это официальные выходные на Песах.

Ранее мы узнали, какие выходные на Пасху и День Победы в 2021 году приготовила Украина.

Что за праздник – Песах: в чем отличие между Песахом и Пасхой

Количество праздничных дней еще можно считать условным отличием между Песахом и Пасхой.

Главное, принципиальное, отличие – в истории праздников: Пасха посвящена воскрешению Христа из мертвых. А Песах – Исходу иудеев из египетского рабства.

Есть лишь косвенная взаимосвязь: Песах отмечается по еврейскому календарю 14 нисана – в день Тайной вечери, во время которой Иисус преподнес себя как пасхального агнца. И именно агнца принесли в жертву евреи во время бегства из Египта.

Песах: седер и другие традиции

Накануне праздника делают генеральную уборку. Из дома убирают весь хамец (продукты, что приготовлены с использованием закваски или путем брожения) – такое в Песах не только есть, но даже просто хранить в доме нельзя.

В первый вечер принято собираться за столом всей семьей. Праздничный ужин и зовется седер.

В седер подают особые блюда – это:

  • маца (пресный хлеб, который готовится без закваски),
  • фаршированная рыба,
  • марор (горькая зелень) как символ горького египетского рабства,
  • зроа (кусок жареной баранины с косточкой) как символ жертвоприношения в храме Иерусалима,
  • харосет (тертые яблоки с орехами и финиками) как символ глины, из которой рабы-евреи делали кирпичи, и другие блюда.

Во время ужина полагается выпить четыре бокала вина (или виноградного сока – его дают детям) – столько же обещаний Всевышний дал еврейскому народу. Пятый бокал не пьют – он посвящен пророку Элияху.

В первый и последний день Песаха под запретом любая работа.

Маца – рецепт на сковороде

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