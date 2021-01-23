Православные родительские субботы 2021 – календарь и что делать

Когда родительские субботы в 2021 году - все даты / Фома

Родительская суббота – она же поминальная суббота – это день, когда православные чтят память родных и близких, которые уже отошли в иной мир. Родительские субботы в 2021 году православные календарь отчитывать начинает с весны. Всего в году их будет семь.

Из семи поминальных суббот две родительские субботы именуются Вселенскими: в эти дни молитвенно поминают всех усопших православных (кроме самоубийц – их не поминают в церкви никогда). Это Мясопустная вселенская родительская суббота (она же первая поминальная суббота в году) и Троицкая вселенская родительская суббота.

Также в православном календаре еще выделяется Радоница – это первый день особого поминовения усопших после Пасхи 2021.

Читайте такжеКакого числа отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 годуВ родительские субботы 2021 принято молиться за тех, кого нет с нами, готовить поминальный обед и делать добрые дела в честь покойных. Молитва в этот день за упокой души помогает усопшему облегчить загробное наказание и просто радует его душу.

Даты родительских суббот переходящие, то есть в каждом году разные – кроме одной. Поэтому важно заранее знать, какого числа родительские субботы в 2021 году, чтобы ни одной не пропустить.

Какого числа Мясопустная суббота в 2021 году

Первая Вселенская родительская суббота 2021 выпала на 6 марта: ее дата отчитывается за неделю от начала Великого Поста.

В этот день в церкви проходит поминовение "всех от Адама и до днесь усопших во благочестии и правой вере".

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Какого числа суббота 2-й седмицы Великого поста в 2021 году

Вторая родительская суббота 2021 пройдет 27 марта.

В этот день принято:

молиться за покойных родителей и близких людей,

ставить свечи в церкви за их упокоение,

заказывать панихиды,

делать добрые дела в память о покойных (чаще всего – это раздача милостыни за отпущение их грехов).

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Какого числа суббота 3-й седмицы Великого поста в 2021 году

Суббота 3-й седмицы Великого поста 2021 пришлась на 3 апреля.

Правила поведения те же, что и в предыдущую поминальную субботу.

Какого числа суббота 4-й седмицы Великого поста в 2021 году

Суббота 4-й седмицы Великого поста 2021 пройдет 10 апреля.

Заупокойная литургия и панихида в этот день завершают цикл поминальных богослужений Великого поста.

Правила поведения те же, что и в предыдущую поминальную субботу.

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Какого числа Радоница в 2021 году

Радоница всегда отмечается во вторник через неделю после Пасхи. В 2021 году Радоница пройдет 11 мая.

В этот день принято поминать родных людей на кладбище и молитвой в храме. Можно заказать отслужить на кладбище литию (краткое заупокойное богослужение).

Какого числа Троицкая родительская суббота в 2021 году

Это вторая вселенская и предпоследняя родительская суббота в году. Вселенская Троицкая родительская суббота 2021 выпала на 19 июня: она проходит перед праздником Святой Троицы.

В церкви совершается особая панихида: "Память, совершаемая всех от века усопших православных христиан, отец и братии наших".

Какого числа Димитриевская родительская суббота в 2021 году

Димитриевская родительская суббота 2021 в православии отмечается 6 ноября – накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября.

Изначально она была установлена, чтобы почтить память всех воинов, которые погибли в Куликовой битве в 1380 году. Со временем в этот день начали поминать всех усопших.

Главные традиции дня: