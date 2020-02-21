Что нужно делать в первую родительскую субботу 2020 и что никак нельзя

Первая родительская суббота 2020 - что нужно нести в церковь и как поминать / УНИАН

Родительская суббота в феврале 2020 станет первой в списке поминальных суббот года.

Ранее мы уже писали про Все дни поминовения усопших в 2020 году – когда родительские субботы 2020. На этой неделе у православных Мясопустная суббота 2020 или, если полностью, Вселенская мясопустная суббота. Следующая придется уже на время Великого поста 2020.

Продукты на помин души и поминальные записки нести в церковь можно уже с вечера пятницы, то есть сегодня. Записки, к слову, можно записать и на месте: выдадут и ручку, и бумагу, и объяснят, что и как писать. На всякий случай напомним, что на помин подаются лишь имена родственников, крещенных в православной вере и если они не кончали жизнь самоубийством. Пишут их имена в родительном падеже и желательно использовать церковную форму имени: СергИя – а не СергЕя, например.

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Можно принести на помин крупы, муку (для просфор), растительное масло, соль, сахар и пр. Можно пожертвовать храму деньги – вместе или вместо продуктов (если, например, нет времени сходить за покупками).

Что нужно делать в родительскую субботу

Саму поминальную субботу начинают с похода в храм, чтобы помолиться за усопших – или, как минимум, читают по ним специальную молитву дома:

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (перечислить имена) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное. Аминь.

Если человек не помнит молитву дословно – то стоит помолиться хотя бы своими словами: искренний призыв Господь всегда услышит.

Только после посещения храма можно ехать на кладбище, навещать могилы родных. И ни в коем случае не вместо похода в церковь.

На могилу с собой не берут еду и тем более алкоголь – поминальный обед устраивают дома. Блюда в этот день стараются приготовить сытные и желательно те, что покойник любил при жизни.

Работать в поминальный день можно – за исключением работ с землей (в огороде или саду): по примете, от посаженных в такой день растений проку не будет.

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Родительская суббота – что категорически нельзя делать

Родительская суббота предполагает, что этот день люди проведут тихо и спокойно, в мыслях о духовном и воспоминаниях о почившей родне и знакомых – то есть напиваться, буянить, ссориться и шумно веселиться нельзя.

Также нельзя отказывать в милостыне – только надо не забывать называть имя родственника, за которого стоит молиться тем, кому вы дали подаяние.

На могиле не оставляют сигарет и алкогольных напитков – даже если при жизни человек любил заложить за воротник или много курил. Такие "презенты" церковь не поощряет.

А из народных запретов стоит упомянуть про запрет говорить До свидания на кладбище – лишь Прощай, а то, по поверью, скоро человек и сам отправится на "свидание" с покойным на тот свет.