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Все дни поминовения усопших в 2020 году – когда родительские субботы 2020

13 февраля 2020, 20:47

Какого числа родительский день в 2020 году и что нужно делать в родительскую субботу – выяснил Главред.

Родительские субботы в 2020 году православные – календарь и что делать в поминальные дни
Родительские субботы в 2020 году православные – календарь и что делать в поминальные дни / Bdzhola.com

Родительские субботы в 2020 году православные – это дни, когда церковный календарь предписывает поминать усопших особым образом.

Родительских суббот в году семь. При этом какого числа родительский день в 2020 году зависит от даты других церковных праздников – в большинстве случаев Пасхи.

Также есть дни поминовения усопших в 2020 году, даты которых не меняются из года в год.

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Родительские субботы в 2020 году православные – календарь дат

Родительские субботы в 2020, даты которых меняются:

  • ближайшая родительская суббота – Вселенская родительская суббота (мясопустная) – 22 февраля;
  • три родительские субботы в Великий пост 2020: суббота второй седмицы Великого поста – 14 марта, суббота третьей седмицы Великого поста – 21 марта, суббота четвертой седмицы Великого поста – 28 марта;
  • Радоница или, так тоже говорят, Гробки 2020 в Украине – 28 апреля;
  • Вселенская Троицкая родительская суббота – 6 июня
  • Димитриевская родительская суббота – это родительская суббота в ноябре, в этом году выпала на 7 ноября.

Поминальные дни 2020, у которых фиксированные даты:

  • Семик 4 июня: отмечается в седьмой четверг после празднования Пасхи – и за три дня до Троицы 2020;
  • Поминовение усопших воинов9 мая: поминают погибших во Второй Мировой войне;
  • Официальный день памяти и скорби22 июня: еще один день поминовения усопших в 2020, когда молятся за души погибших во Второй Мировой войне;
  • День памяти православных воинов11 сентября: этот церковный праздник больше известен как Усекновение главы Иоанна Предтечи или Головосечение. В этот день чаще поминают дома, за праздничным столом (хотя бы мысленно), а вот посещать заупокойные службы в храмах и ездить кладбища необязательно. Запрещено напиваться, танцевать и петь, подавать на стол овощи и фрукты округлой формы – особенно на блюдах (как подали голову Иоанна), пользоваться ножами.

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Молитвы в родительскую субботу

Господь Бог наш, помянем же ушедшего из жизни раба земного (имя), что передал душу свою на Небеса. Прошу, прости его за все деяния грешные, что совершал он, ибо каемся мы и за душу его в молитвах просим Тебя, Боже, о милости Твоей. Подари ему избавление от страданий и мучений, даруй ему жизнь лучшую. Не отпускай его от себя, пусть душа его навек будет рядом с Тобой. Да озарится его душа светом небесным. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Во веки веков. Аминь.

***

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Родительские субботы – что подают на стол

На поминальный обед чаще всего готовят кутью, пироги, блины с различными начинками (с постными или нет – в зависимости от того, идет ли в это время пост), узвар.

Родительская суббота – что нужно нести в церковь

Парастас – специальную панихиду по умершим – заказывают в храме накануне или с самого утра в саму субботу. Имена надо писать в родительном падеже и так, как крестили человека: Даниил – а не Данила, Татиана – а не Татьяна и т.д.

В родительскую субботу в церковь можно нести любые продукты (кроме спиртного и мяса) и деньги. Оставляют эти пожертвования в специально указанном месте.

Родительская суббота – что нельзя делать

В родительскую субботу нельзя:

  • злоупотреблять алкоголем;
  • отказывать в милостыне нуждающимся – заодно стоит попросить их помолиться за покойного;
  • оставлять на могиле алкоголь и сигареты – даже если при жизни усопший курил или любил выпить;
  • вести себя шумно и разгульно;
  • говорить покойнику До свидания – только Прощай, иначе, по поверью, скоро и сам человек отправится на тот свет, на "свидание" с покойным;
  • поднимать оброненную вещь – считается, что если на кладбище что-то упало, то это неспроста и лучше это оставить мертвым.

После похода на кладбище приметы рекомендуют хорошенько вымыть под проточной водой и руки, и обувь.

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