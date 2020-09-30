Календарь выходных 2021: Украина трижды будет отдыхать по четыре дня подряд

Праздники 2021 - как Рада перенесла выходные 2021 в Украине / 1zoom.ru

30 сентября Верховная Рада утвердила перенос рабочих дней в 2021 году, обеспечив украинцам длинные выходные в 2021 году аж три раза.

Затяжной уик-энд – по четыре дня вместо уже привычных трех – украинцы получили на православное Рождество, День независимости Украины и День защитника Украины. Соответствующий документ у себя в телеграм-канале обнародовал нардеп Алексей Гончаренко.

Читайте такжеТочный церковный календарь на октябрь 2020 – когда Покров день 2020Распоряжение КМУ о переносе рабочих дней в 2021 году утверждает перенос рабочих дней:

с пятницы, 8 января – на субботу, 16 января;

с понедельника, 23 августа – на субботу, 28 августа;

с пятницы, 15 октября – на субботу, 23 октября.

Таким образом, украинцы трижды в 2021 году будут отдыхать по четыре дня подряд.

Праздники 2021 - как Рада перенесла выходные 2021 в Украине

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