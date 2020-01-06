Праздники 2020 – как распределила календарь выходных 2020 Украина

Праздники 2020 – какие сюрпризы приготовил календарь выходных 2020 Украина / 1zoom.ru

Праздники 2020 только начались – а многие уже переживают: а что же дальше? Какие внесла праздники 2020 Украина в календарь? 8 Марта в Украине 2020 отменили – или будет выходной? Хватит ли дней, чтоб выбраться из города на майские праздники 2020? Сразу скажем: праздники 2020 Украина в календарь внесла щедро – но и отработать за большинство из них тоже придется.

Праздники 2020 только начались – а многие уже переживают: а что же дальше? Какие внесла праздники 2020 Украина в календарь? 8 Марта в Украине 2020 отменили – или будет выходной? Хватит ли дней, чтоб выбраться из города на майские праздники 2020? Сразу скажем: праздники 2020 Украина в календарь внесла щедро – но и отработать за большинство из них тоже придется.

Читайте также6 января – какой сегодня праздник: с Сочельником 2020, что делатьСегодня и завтра мы еще отдыхаем за Рождество 2020. Причем отрабатывать за 7 января – праздник Рождества Христова не придется.

Другие выходные в январе не предусмотрены – хотя праздников еще много (и Крещение, и Старый Новый год, и День студента, и много чего еще). Подробнее читайте в нашем материале Выходные на Новый год 2020 и Рождество 2020: сколько Украина отдыхает в январе.

Дополнительные выходные в феврале 2020 также не запланированы.

А вот выходные в марте 2020 пополнели за счет 8 Марта. Международный женский день хоть и выпал на воскресенье, зато обеспечил украинцев отдыхом в последующий за ним понедельник: 9 марта на работу выходить не придется.

Выходные в апреле 2020 Украина смогла удлинить за счет раннего Воскресения Христова в этом году: Пасха 2020 отмечается 19 апреля. Выходным будет еще и 20-е число.

Майские праздники 2020 Украина на это раз разбила на две партии: сначала отдохнем 1 мая на День труда – затем полная рабочая неделя – и удлиненный уик-энд с 9 по 11 мая (то есть с субботы по понедельник включительно).

Читайте такжеПростые гадания на Рождество на суженого с расческой и не толькоДополнительные выходные в июне 2020 в Украине подарят сразу два праздника. 7 июня Украина празднуется Троица 2020 (выходным будет следующий за нею понедельник). А 28 июня страна справляет День Конституции Украины (это тоже воскресенье, так что выходным снова будет понедельник, 29 июня).

Выходные в августе 2020 пополнились за счет 24 августа – это День Независимости Украины.

Выходные в октябре 2020 потолстели благодаря 14 октября – это День защитника Украины 2020 (припал на среду).

Выходные в декабре 2020 Украина уже несколько лет расширяет за счет 25 декабря: католическое Рождество в Украине официальный выходной с 2017 года. Это снова будет длинный уик-энд, так как Рождество Христово 2020 у западных христиан припало на пятницу.

Календарь на 2020 год с праздниками и выходными – Украина