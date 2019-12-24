Выходные на Новый год 2020 и Рождество 2020: сколько Украина отдыхает в январе

Украинцы будут отдыхать в январе 2020 всего на пару дней больше, чем обычно.
Выходные на Новый год 2020 в Украине не будут очень длинными. Да и в целом выходные в январе 2020 Украина выделила своим гражданам не слишком щедро.
Большинство праздников придется отрабатывать по субботам. В среднем, каждый месяц у работающих людей есть 8-9 выходных (календарные субботы и воскресенья). В январе же их будет 10 – против 21 рабочего дня.
Главред разобрался, сколько будут отдыхать украинцы на новогодние и рождественские праздники в январе 2020.
Часть праздничных дней украинцы отработают еще в декабре – в минувшую субботу (21 декабря) и в нынешнюю (28 декабря). Также придется поработать 11 января – за Святвечір, то есть Рождественский сочельник 2020, который также будет нерабочим днем.
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Календарь выходных и праздничных дней в январе 2020
- выходной: 1 января – Новый год 2020;
- выходной: 6 января – Сочельник (отработка затем 11 января);
- выходной: 7 января – Рождество Христово (отрабатывать не надо);
- праздник: 8 января – Пресвятой Богородицы Марии;
- праздник: 9 января – святого апостола Стефана, именины Степана;
- праздник: 13 января – Отдание Рождества Христова (свято Меланки);
- праздник: 14 января – Старый Новый год (свято Василия);
- праздник: 18 января – Щедрый вечер или Второй Святой вечер;
- праздник: 19 января – Крещение Господне или Иордан;
- праздник: 20 января – Иоанна Крестителя;
- праздник: 25 января – Великомученицы Татьяны (День студента в Украине 2020).
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Святий вечір 2020 – дополнительный выходной в Украине
6 января – на Святвечер – в Украине будет еще один официальный выходной. То есть отдыхать украинцы смогут три дня подряд, начав рабочую неделю 8 января, в среду – а закончив рабочей субботой 11 января.