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Выходные 2020 – как Украина распределила праздники в календаре 2020

14 декабря 2019, 05:24

Официальные выходные 2020 уже известны – как и дни, когда за них придется отрабатывать.

Календарь 2020 – какие выходные 2020 Украина приготовила своим жителям
Календарь 2020 – какие выходные 2020 Украина приготовила своим жителям / 1zoom.ru

Календарь 2020 особых сюрпризов не принес – но точки над i все же расставил. Официальные выходные 2020 Украина распределила экономно, но без скандалов.

К примеру, несмотря на цунами деккомунизации, 8 Марта и 9 Мая – по-прежнему выходные дни в Украине 2020.

Если по порядку, то выходные Украина в 2020 году расставила так:

1 января украинцы отсыпаются и не идут на работу после Нового года 2020. Это среда. Уже на следующий день, в четверг, на рабочую смену придется подняться. 

Напомним, что новогодние праздники 2019-2020 в Украине продлятся всего четыре дня подряд, зато в этом году захватят 31-е число, которое обычно является рабочим.

6 января, в понедельник, украинцам дали дополнительный выходной перед официальным выходным на Рождество 2020 – 7 января. Отработать понедельник придется в субботу на этой же неделе, 11 января.

Читайте такжеВятрович рассказал, когда отменят праздник 8 марта8 марта2020 в Украине выходной в честь Международного женского дня. Вопреки всем скандалам вокруг этой даты отбирать день отдыха у украинцев пока не решаются. А так как в 2020 года 8 Марта выпало на воскресенье, то выходным будет и идущий за ним понедельник, 9 марта. Отрабатывать его не придется.

Пасха 2020 в Украине будет ранней – и с традиционным выходным не только в Светлое воскресенье, 19 апреля, но в следующий за ним понедельник, 20 апреля.

1 мая отдыхаем на День труда.

Майские праздники 2020 в Украине продолжатся уже 9 мая – в День Победы. В грядущем году это суббота, поэтому выходным будет понедельник, 11 мая. Так что особо длинных выходных на майские 2020 не выйдет.

7 июня Украина празднует великое церковное торжество – Троица 2020, как всегда, припадает на воскресенье. А, значит, выходным будет и последующий понедельник, 8 июня.

28 июня отмечается День Конституции Украины. Это опять-таки воскресенье, так что выходным будет еще и понедельник, 29 июня.

24 августа – День Независимости Украины. Переносов нет: выходным будет сам этот день – понедельник.

14 октября – праздник сильных мужчин и женщин. День защитника Украины 2020 выпал на среду.

25 декабря – католическое Рождество Христово и официальный выходной. Так как это пятница, то предпраздничные выходные получатся удлиненными.

Стоит отметить, что это общие рекомендации – каждый работодатель на их основании составит свой график работы и дежурств. Но, согласно Трудовому кодексу, компенсировать эти дни (днем отдыха или материально) он так или иначе обязан.

Также необходимо помнить, что накануне официальных выходные в Украине рабочие часы в госучреждениях и не только сокращаются на один час. К примеру, раньше закончат работать отделения Укрпочты, ПриватБанка, Ощадбанка, а в ряде случаев – и Новая пошта.

Календар 2020 – державні вихідні у 2020 році

  • Календарь 2020 – Державні вихідні 2020 в Україні buhoblik.org.ua, Кадровик-01
  • Календарь 2020 – Державні вихідні 2020 в Україні buhoblik.org.ua, Кадровик-01
  • Календарь 2020 – Державні вихідні 2020 в Україні buhoblik.org.ua, Кадровик-01

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