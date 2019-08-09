Как украинцы отдыхают в 2020 году: опубликованы даты выходных

Минсоцполитики опубликовало календарь праздников в 2020 году / УНИАН

Министерство социальной политики опубликовало календарь праздников в 2020 году для украинцев. Согласно распоряжению от 3 августа 2019 года, в следующем году будет восемь официальных праздничных дней, которые будут выходными.

Итак, праздничные дни 2020 года:

7 января и 25 декабря – Рождество Христово.

8 марта – Международный женский день.

1 мая – День труда.

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы).

28 июня – День конституции Украины.

24 августа – День Независимости Украины.

14 октября – День защитника.

Один выходной день на Пасху и один - на Троицу.

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Кроме того, в Министерстве социальной политики рекомендуют сделать выходные в 2020 году:

9 марта, понедельник – так как 8 марта выпадает на воскресенье.

20 апреля, понедельник – так как 19 апреля (Пасха) выпадает на воскресенье.

11 мая, понедельник – так как 9 мая выпадает на субботу.

8 июня, понедельник – потому как 7 июня (Троица) выпадает на воскресенье.

29 июня, понедельник – так как 28 июня (День конституции) выпадает на воскресенье.

Накануне праздничных и нерабочих дней продолжительность рабочего времени сокращается на один час.

В министерстве также отметили, что решение о переносе рабочих дней принимает работодатель на основании рекомендательного распоряжения.

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Напомним, в этом году ближайший праздник - это День независимости Украины. 24 августа в Киеве не будет традиционного парада, однако должно состояться Шествие достоинства.