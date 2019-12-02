Каникулы два раза: что за выходные в декабре 2019 ждут украинцев

Выходные в декабре 2019 Украина – сколько отдохнем на праздники в декабре 2019 / 1zoom.ru

Выходные в декабре 2019 Украина для своих граждан приготовила не слишком-то длинные – зато дважды.

Праздники в декабре 2019 в Украине начнутся 25 декабря – в честь католического Рождества 2019. Это будет среда. Уже накануне многих украинцев ждет сокращенный рабочий день.

И пока Православная церковь Украины рассуждает, что неплохо было бы праздновать Рождество католическое – большинство украинцев, независимо от их вероисповедания, просто радуются дополнительному выходному.

Новогодние праздники 2019-2020 в Украине продлятся всего четыре дня подряд, зато в этом году захватят 31-е число, которое обычно является рабочим.

Так, на Новый год 2020 Украина отдыхает с 29 декабря 2019 и включительно по 1 января 2020.

Правда, накануне суббота, 28 декабря, будет рабочей: 21-го и 28-го числа украинцы будут отрабатывать праздничные 30 и 31 декабря.

Следующие длинные выходные нас ждут уже в январе 2020 – на этот раз на православное Рождество 2020. Отдохнуться удастся с 4 по 7 января включительно. За 6 января украинцы отработают в субботу, 11 января.

Ранее Главред сообщал о том, как украинцы отдыхают в 2020 году: опубликованы даты выходных. Календарь праздников 2020 года предусматривает восемь официальных праздничных дней, которые будут выходными.