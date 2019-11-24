Празднование Рождества в Украине: Епифаний сделал важное заявление

Православная церковь Украины хочет праздновать Рождество по новому стилю.
Украинцы могут праздновать Рождество по григорианскому календарю 25 декабря, если они этого хотят. Об этом заявил глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний.
Если большинство христиан в Украине начнут отмечать Рождество 25 декабря, вскоре можно будет говорить о изменениях в церкви.
"Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять то, что праздновать будут по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", - сказал Епифаний в интервью Zik.
В то же время большинство украинцев отмечает Рождество в начале года. В связи с этим трудно представить, сколько нужно времени, чтобы изменить существующий порядок.
Как известно, Католическое Рождество, которое празднуется 25 декабря, является официальным выходным в Украине. В этом году 25 декабря выпало на среду. В целом, Украина на новогодние праздники не работает восемь дней: четыре дня на Новый год 2020 и еще четыре – на православное Рождество (с 4 по 7 января включительно).
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Напомним, отмечать Новый год 2020 и Рождество начнут в столице уже с 14 декабря 2019 года. Продлятся празднования до 13 января 2020-го. Масштабные мероприятия запланированы на Софийской площади, а также на Контрактовой площади в Киеве.