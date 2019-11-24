Празднование Рождества в Украине: Епифаний сделал важное заявление

Епифаний не исключает изменений в церкви в связи с возможным переносом празднования Рождества / УНИАН

Украинцы могут праздновать Рождество по григорианскому календарю 25 декабря, если они этого хотят. Об этом заявил глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний.

Если большинство христиан в Украине начнут отмечать Рождество 25 декабря, вскоре можно будет говорить о изменениях в церкви.

"Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять то, что праздновать будут по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", - сказал Епифаний в интервью Zik.

В то же время большинство украинцев отмечает Рождество в начале года. В связи с этим трудно представить, сколько нужно времени, чтобы изменить существующий порядок.

Как известно, Католическое Рождество, которое празднуется 25 декабря, является официальным выходным в Украине. В этом году 25 декабря выпало на среду. В целом, Украина на новогодние праздники не работает восемь дней: четыре дня на Новый год 2020 и еще четыре – на православное Рождество (с 4 по 7 января включительно).

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Напомним, отмечать Новый год 2020 и Рождество начнут в столице уже с 14 декабря 2019 года. Продлятся празднования до 13 января 2020-го. Масштабные мероприятия запланированы на Софийской площади, а также на Контрактовой площади в Киеве.