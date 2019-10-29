Новый год 2020: куда пойти и где провести праздники в Киеве

Новый год 2020 и Рождество начнут отмечать в столице уже с 14 декабря.
Новый год 2020 не за горами, и в Киеве уже подумали над тем, как развлечь местных жителей и гостей столицы во время зимних праздников. На страницах мероприятий Новый год 2020 на Софии и Новый год 2020 на Подоле в Facebook уже появились подробные расписания и анонсы мероприятий.
В частности, отмечать Новый год 2020 и Рождество начнут в столице уже с 14 декабря 2019 года. Продлятся празднования до 13 января 2020-го. Масштабные мероприятия запланированы на Софийской площади, а также на Контрактовой площади в Киеве. В центре столицы 14 декабря откроют рождественский ярмарок, а 19 декабря – торжественно зажгут елку. Католическое Рождество встретят 25 декабря, Новый год – 31 декабря.
7 января на Софийской площади состоится праздничное шествие звездочетов и рождественский концерт, на Контрактовой площади пройдет похожее шествие и состоятся народные гуляния. Во все остальные дни – на сценах пройдут праздничные концерты.
Новый год 2020 на Софии: расписание мероприятий
- Королевство подарков – ярмарка сувениров и подарков к празднику;
- Королевство вкуса – блюда и напитки;
- Королевство развлечений – сказочный город для детей. Веселье, аттракционы, аниматоры, инсталляции и подарки;
- Королевство лайков – многочисленные фотозоны на площади и Владимирском проезде.
К слову, между королевствами будет курсировать сказочный рождественский экспресс.
Новый год 2020: какой будет главная елка страны
Тематикой празднования встречи нового 2020 года станет сказка о Щелкунчике, поэтому 28-метровую лесную красавицу украсят именно игрушками-щелкунчиками - на дереве разместят 800 тематических игрушек и зажгут более четырех километров разноцветных гирлянд.
Новый год 2020 на Подоле: расписание мероприятий
Организаторы праздника Новый год 2020 на Подоле также опубликовали свой план праздничных мероприятий. На этой локации тематикой праздника станет опишнянская керамика. Посетителей ожидает уютный зимний городок в этностиле, тематические инсталляции и развлечения.
В программе развлечений:
- Рождественская ярмарка с блюдами и сувенирами для всей семьи.
- Стрит-арт каток, горка и традиционные развлекательные мероприятия.
- Колоритные арт-объекты в опишнянском стиле, световые инсталляции и фотозоны.
- Резиденция Святого Николая для детей.
А 14 января, в день святого Василия, на Контрактовой площади планируются щедрования и выступления фольклорных коллективов.
Напомним, ранее стало известно, что Кабмин увеличил выходные на Рождество - отдохнуть можно будет 4,5,6 и 7 января. Выходные на Новый год 2020 также продлятся четыре дня – с 29 декабря по 1 января включительно. Выходным будет и 25 декабря, среда – католическое Рождество.