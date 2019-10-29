Новый год 2020: куда пойти и где провести праздники в Киеве

На Рождество и Новый год 2020 в столице запланирован ряд развлечений / Фото Facebook

Новый год 2020 не за горами, и в Киеве уже подумали над тем, как развлечь местных жителей и гостей столицы во время зимних праздников. На страницах мероприятий Новый год 2020 на Софии и Новый год 2020 на Подоле в Facebook уже появились подробные расписания и анонсы мероприятий.

В частности, отмечать Новый год 2020 и Рождество начнут в столице уже с 14 декабря 2019 года. Продлятся празднования до 13 января 2020-го. Масштабные мероприятия запланированы на Софийской площади, а также на Контрактовой площади в Киеве. В центре столицы 14 декабря откроют рождественский ярмарок, а 19 декабря – торжественно зажгут елку. Католическое Рождество встретят 25 декабря, Новый год – 31 декабря.

7 января на Софийской площади состоится праздничное шествие звездочетов и рождественский концерт, на Контрактовой площади пройдет похожее шествие и состоятся народные гуляния. Во все остальные дни – на сценах пройдут праздничные концерты.

Новый год 2020 на Софии: расписание мероприятий

Королевство подарков – ярмарка сувениров и подарков к празднику;

Королевство вкуса – блюда и напитки;

Королевство развлечений – сказочный город для детей. Веселье, аттракционы, аниматоры, инсталляции и подарки;

Королевство лайков – многочисленные фотозоны на площади и Владимирском проезде.

К слову, между королевствами будет курсировать сказочный рождественский экспресс.

Новый год 2020: какой будет главная елка страны

Тематикой празднования встречи нового 2020 года станет сказка о Щелкунчике, поэтому 28-метровую лесную красавицу украсят именно игрушками-щелкунчиками - на дереве разместят 800 тематических игрушек и зажгут более четырех километров разноцветных гирлянд.

Новый год 2020 на Подоле: расписание мероприятий

Организаторы праздника Новый год 2020 на Подоле также опубликовали свой план праздничных мероприятий. На этой локации тематикой праздника станет опишнянская керамика. Посетителей ожидает уютный зимний городок в этностиле, тематические инсталляции и развлечения.

В программе развлечений:

Рождественская ярмарка с блюдами и сувенирами для всей семьи.

Стрит-арт каток, горка и традиционные развлекательные мероприятия.

Колоритные арт-объекты в опишнянском стиле, световые инсталляции и фотозоны.

Резиденция Святого Николая для детей.

А 14 января, в день святого Василия, на Контрактовой площади планируются щедрования и выступления фольклорных коллективов.

Фото Facebook Новый год на Софии

Фото Facebook Новый год на Подоле

Напомним, ранее стало известно, что Кабмин увеличил выходные на Рождество - отдохнуть можно будет 4,5,6 и 7 января. Выходные на Новый год 2020 также продлятся четыре дня – с 29 декабря по 1 января включительно. Выходным будет и 25 декабря, среда – католическое Рождество.