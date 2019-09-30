Рош а-Шана 2019 – Еврейский Новый Год: поздравления и открытки

Рош а-Шана 2019 выпало на 30 сентября. Начнется празднество с уходом солнца на покой. Тогда и зазвучит кругом Shana Tova – поздравление с еврейским Новым годом 2019.

Продлится праздник до 1 октября.

Главред подобрал к празднику открытки с еврейским Новым годом и поздравления на Рош аШана в прозе, стихах, смс и на иврите.

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Что говорят на Рош а-Шана

Традиционное поздравление с еврейским Новым годом звучит как "Шана това уметука!". Перевод фразы таков: "Доброго и сладкого вам года".

Рош а-Шана: поздравления на иврите

Есть и иные поздравления с Рош а-Шана на иврите:

Рош а-Шана: поздравления в прозе

В добрый праздник Рош ха-Шана шлю свои поздравления и самые искренние пожелания мира, счастья, любви. Пусть затрубит шофар и прочь уйдут все беды, все тревоги, все глупые мысли. Я желаю прощения за все грехи и славного года впереди — года для радости, хороших поступков, благих вестей.

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Рош а-Шана — День Суда над всеми живущими в нашей Вселенной. В этот день определяется, что произойдет с человеком в наступающем году. В Талмуде сказано: "Праведникам (на этом Суде) немедленно подписывают и скрепляют печатью решение о продлении жизни". Желаю же вам доброго года!

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Шалом, милые друзья! Поздравляю вас с нашим Новым Годом – Рош ха-Шана! Поздравляйте родных, веселитесь и отдыхайте сегодня! Пусть каждый дом наполнится счастьем и радостью! Желаю всем благополучия, достатка, успеха в новом году! Пусть каждый день приносит в ваш дом процветание и сладкую жизнь!

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Поздравляю! Пусть праздник Рош ха-Шана принесет невероятный жизненный успех, верную удачу и любовь, большое счастье и благополучие. Пусть будут услышаны молитвы и послано все то, о чем мечталось. Пусть жизнь сопровождается милосердием, добротой души и справедливостью. Пусть вкусны будут хала и медовые яблоки.

***

Дорогой друг! От всей души поздравляю тебя с еврейским Новым Годом – Рош ха-Шана! Оставь в уходящем году все плохое, освободи свою душу от непрощенных обид! Веселись и радуйся сегодня, крепко целуй родных! Желаю тебе провести следующий год так, чтобы не было стыдно перед Господом!

Рош а-Шана: поздравления в стихах

Рош ха-Шана. С еврейским Новым годом

Я поздравляю вас, друзья.

Пусть будет до краев наполнена жизнь медом,

Да так, чтоб он стекал через края!

Желаю счастья вам, здоровья и удачи,

Желаю долгих лет, везенья и любви,

Шана това! Не будет пусть иначе,

Пусть будет всё прекрасно впереди!

***

Праздник сотворенья мира

Или сладкий Новый год

В этот день в дом к иудеям

Пусть Рош ха-Шана придет!

Пусть молитвы в этот праздник

Зазвучат во всех домах,

И пусть спросят иудеи

Небо о своих мечтах!

Кто достоин "Книги жизни"?

Кто шел правильной дорогой?

Тот лишь, чьи дела и мысли

Были бы угодны Б-гу!

***

Жить желаю вам счастливо,

Без обиды и обмана,

В новый год возьмите радость,

С праздником вас Рош ха-Шана.

Мира вам, тепла, уюта,

Воплощения всех идей,

Пусть всегда дежурят радость

И достаток у дверей.

Еврейский Новый год: поздравления короткие в смс

3 смс - 196 символов:

Мы счастливы поздравить вас с праздником Рош ха-Шана и пожелать нового плодородного года, больших творческих и деловых побед, благополучия в семье и здоровья каждому! Сладкой жизни и не знать бед!

***

Поздравляю я тебя

С наступлением Рош ха-Шана!

Пусть пришедший Новый год

Много счастья в дом несет!

***

3 смс - 188 символов:

Долгожданный день придет —

Встретим трубным рогом!

Сладок будет Новый год,

Словно хала с медом.

Не жалей, что дни прошли,

Что года промчатся,

Всходы добрые взошли —

Значит, будет счастье!

***

Вот-вот Рош ха-Шана придет

Идет еврейский новый год!

Халу в мед ты обмокни,

Пусть сладки будут твои дни!