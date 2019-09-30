  1. Главная
  3. Поздравления

Рош а-Шана 2019 – Еврейский Новый Год: поздравления и открытки

30 сентября 2019, 06:45

Открытки с еврейским Новым годом и поздравления в прозе, стихах, смс и на иврите подобрал Главред к празднику всех евреев 30 сентября.

  • Рош а-Шана – поздравительные открытки Соцсети
  • Рош а-Шана – поздравительные открытки Соцсети
  • Рош а-Шана – поздравительные открытки Соцсети
  • Рош а-Шана – поздравительные открытки Соцсети
  • Рош а-Шана – поздравительные открытки Соцсети
  • Рош а-Шана – поздравительные открытки Соцсети
  • Рош а-Шана – поздравительные открытки Соцсети
  • Рош а-Шана – поздравительные открытки Соцсети

Рош а-Шана 2019 выпало на 30 сентября. Начнется празднество с уходом солнца на покой. Тогда и зазвучит кругом Shana Tova – поздравление с еврейским Новым годом 2019.

Продлится праздник до 1 октября.

Главред подобрал к празднику открытки с еврейским Новым годом и поздравления на Рош аШана в прозе, стихах, смс и на иврите.

Читайте такжеРош-ха-Шана 2019: когда отмечают и что есть в еврейский Новый год 2019

Что говорят на Рош а-Шана

Традиционное поздравление с еврейским Новым годом звучит как "Шана това уметука!". Перевод фразы таков: "Доброго и сладкого вам года".

Рош а-Шана: поздравления на иврите

Есть и иные поздравления с Рош а-Шана на иврите:

рош а шана поздравления на иврите

Рош а-Шана: поздравления в прозе

В добрый праздник Рош ха-Шана шлю свои поздравления и самые искренние пожелания мира, счастья, любви. Пусть затрубит шофар и прочь уйдут все беды, все тревоги, все глупые мысли. Я желаю прощения за все грехи и славного года впереди — года для радости, хороших поступков, благих вестей.

***

Рош а-Шана — День Суда над всеми живущими в нашей Вселенной. В этот день определяется, что произойдет с человеком в наступающем году. В Талмуде сказано: "Праведникам (на этом Суде) немедленно подписывают и скрепляют печатью решение о продлении жизни". Желаю же вам доброго года!

***

Шалом, милые друзья! Поздравляю вас с нашим Новым Годом – Рош ха-Шана! Поздравляйте родных, веселитесь и отдыхайте сегодня! Пусть каждый дом наполнится счастьем и радостью! Желаю всем благополучия, достатка, успеха в новом году! Пусть каждый день приносит в ваш дом процветание и сладкую жизнь!

***

Поздравляю! Пусть праздник Рош ха-Шана принесет невероятный жизненный успех, верную удачу и любовь, большое счастье и благополучие. Пусть будут услышаны молитвы и послано все то, о чем мечталось. Пусть жизнь сопровождается милосердием, добротой души и справедливостью. Пусть вкусны будут хала и медовые яблоки.

***

Дорогой друг! От всей души поздравляю тебя с еврейским Новым Годом – Рош ха-Шана! Оставь в уходящем году все плохое, освободи свою душу от непрощенных обид! Веселись и радуйся сегодня, крепко целуй родных! Желаю тебе провести следующий год так, чтобы не было стыдно перед Господом!

рош ха шана 2019 гиф

Рош а-Шана: поздравления в стихах

Рош ха-Шана. С еврейским Новым годом

Я поздравляю вас, друзья.

Пусть будет до краев наполнена жизнь медом,

Да так, чтоб он стекал через края!

Желаю счастья вам, здоровья и удачи,

Желаю долгих лет, везенья и любви,

Шана това! Не будет пусть иначе,

Пусть будет всё прекрасно впереди!

***

Праздник сотворенья мира

Или сладкий Новый год

В этот день в дом к иудеям

Пусть Рош ха-Шана придет!

Пусть молитвы в этот праздник

Зазвучат во всех домах,

И пусть спросят иудеи

Небо о своих мечтах!

Кто достоин "Книги жизни"?

Кто шел правильной дорогой?

Тот лишь, чьи дела и мысли

Были бы угодны Б-гу!

***

Жить желаю вам счастливо,

Без обиды и обмана,

В новый год возьмите радость,

С праздником вас Рош ха-Шана.

Мира вам, тепла, уюта,

Воплощения всех идей,

Пусть всегда дежурят радость

И достаток у дверей.

рош ха шана 2019 гиф

Еврейский Новый год: поздравления короткие в смс

3 смс - 196 символов:

Мы счастливы поздравить вас с праздником Рош ха-Шана и пожелать нового плодородного года, больших творческих и деловых побед, благополучия в семье и здоровья каждому! Сладкой жизни и не знать бед!

***

Поздравляю я тебя

С наступлением Рош ха-Шана!

Пусть пришедший Новый год

Много счастья в дом несет!

***

3 смс - 188 символов:

Долгожданный день придет —

Встретим трубным рогом!

Сладок будет Новый год,

Словно хала с медом.

Не жалей, что дни прошли,

Что года промчатся,

Всходы добрые взошли —

Значит, будет счастье!

***

Вот-вот Рош ха-Шана придет

Идет еврейский новый год!

Халу в мед ты обмокни,

Пусть сладки будут твои дни!

праздник поздравления Рош а-Шан Рош ха-Шана открытки
Сейчас вы просматриваете новость «Рош а-Шана 2019 – Еврейский Новый Год: поздравления и открытки». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:32
"Я знаю, как с ними разговаривать": глава украинской делегации в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией
07:14
С днем Веры, Надежды, Любови и Софии 2019 – прикольные поздравления Фото
06:54
На Одесчине 12-летний мальчик застрелил друга Видео
06:54
Кремль хочет превратить Донбасс в Преднестровье мнение
06:45
Рош а-Шана 2019 – Еврейский Новый Год: поздравления и открытки Фото
06:26
Гороскоп на неделю: астролог дала совет каждому знаку Зодиака
06:04
Доллар попрет вверх: опубликован валютный прогноз до 2022 года Видео
05:40
Канадка – самая популярная мужская стрижка 2019-2020, которая идет всем - 35 фото Фото Видео
05:11
Украину за уши втягивают во внутренние разборки в США – экс-министр Видео
04:44
"Черная дыра" под Москвой напугала россиян. Фото
04:37
С Днем Надежды – поздравления и открытки красивые и живые Фото
04:09
Элитная недвижимость на миллионы долларов: стала известна сумма наследства Заворотнюк Фото Видео
03:28
Международный день переводчика 2019: открытки и поздравления на словах Фото
02:51
Как отличить грипп от ОРВИ: врачи дали советы
02:05
Ученые выяснили, как восстановить сердце после инфаркта
01:33
В Казахстане смартфон убил 14-летнюю девочку
00:54
Найчудовіші привітання з Віри, Надії, Любові, Софії 2019: картинки та тексти Фото
00:20
Балаяж – самое модное окрашивание волос 2019 с эффектом омоложения - фото Фото Видео
29 сентября, воскресенье
23:55
Танці з зірками 2019 кто ушел в 6 выпуске - результаты голосования Видео
23:46
В центре Киеве мужчина грозит прыгнуть с крыши дома: трансляция Видео
23:20
Отставка секретаря СНБО: Зеленский решил судьбу Данилюка – СМИ Видео
22:55
Раввины разошлись во взглядах из-за Зеленского, президент сделал неожиданный шаг Видео
22:35
Как накрутить волосы на носки: легкая завивка на ночь
22:25
"Их кухня": у Зеленского оценили скандал вокруг стенограммы разговора с Трампом Видео
22:03
Пальчевский рассказал правду о своих планах "подвинуть" Кличко Видео
21:35
В США потребовали обнародовать разговоры Трампа с Путиным
21:02
Популярная российская группа "аннексировала" Минск и Харьков Видео
21:00
Танці з зірками 2019: 6 выпуск 3 сезона смотреть онлайн полный выпуск Фото Видео
20:58
Гороскоп на завтра: кому грозят крах в любви, долговая яма и депрессия
20:35
Видео из больницы Заворотнюк: Андрей Разин отреагировал на слухи
20:23
Названа предварительная причина смерти единственного президента Крыма
20:21
"Врагом стал всем": ультрас Динамо на стадионе поглумились над баннерами NewsOne и 112 Украина Видео
20:05
Не доживет до зимы: Пальчевский предрек крах Зеленского Видео
19:44
Украинский Ван Дамм: Усик вызвал в сети фурор новым фото
19:25
Дожди и до +25 градусов: украинцам пообещали летнее начало недели Видео
19:10
Украина перекроет часть Черного моря из-за ракетных стрельб Видео
18:51
Опасно: в России запаниковали из-за страха оказаться на месте Украины
18:17
Отменил все планы: в семье Лукашенко произошло большое горе
18:10
"Горжусь Россией": в Крыму торгуют украинскими тетрадями с гербом РФ Фото
17:54
Стало известно, какая судьба уготована украинским вокзалам и портам
17:41
Удар стихии: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео
17:20
Всем выйти из тени: Климкин разразился критикой в адрес новой власти
16:55
Лоббист Javelin: СМИ рассказали об особом интересе Волкера к Украине Видео
16:34
Скандал на Полтавщине: медиков обвинили в смерти подростка от перитонита Видео
16:17
А банька будет?: Мендель с теннисной ракеткой разозлила украинцев Видео
16:10
Главаря "ДНР" Пушилина арестовали - СМИ
16:01
Бывший тренер киевского Динамо навострил лыжи в Россию – СМИ Видео
15:48
Не позволим: соратница Порошенко резко высказалась о пассажирских перевозках в Крым
15:39
"Перхоть украинская": в РФ взбунтовались из-за назначения "ублюдка" из "ДНР" мэром Элисты Видео
15:25
Польша ждет от Украины "зеленый свет" на строительство новых кладбищ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять