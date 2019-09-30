Рош а-Шана 2019 – Еврейский Новый Год: поздравления и открытки

Открытки с еврейским Новым годом и поздравления в прозе, стихах, смс и на иврите подобрал Главред к празднику всех евреев 30 сентября.
Рош а-Шана 2019 выпало на 30 сентября. Начнется празднество с уходом солнца на покой. Тогда и зазвучит кругом Shana Tova – поздравление с еврейским Новым годом 2019.
Продлится праздник до 1 октября.
Главред подобрал к празднику открытки с еврейским Новым годом и поздравления на Рош аШана в прозе, стихах, смс и на иврите.
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Что говорят на Рош а-Шана
Традиционное поздравление с еврейским Новым годом звучит как "Шана това уметука!". Перевод фразы таков: "Доброго и сладкого вам года".
Рош а-Шана: поздравления на иврите
Есть и иные поздравления с Рош а-Шана на иврите:
Рош а-Шана: поздравления в прозе
В добрый праздник Рош ха-Шана шлю свои поздравления и самые искренние пожелания мира, счастья, любви. Пусть затрубит шофар и прочь уйдут все беды, все тревоги, все глупые мысли. Я желаю прощения за все грехи и славного года впереди — года для радости, хороших поступков, благих вестей.
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Рош а-Шана — День Суда над всеми живущими в нашей Вселенной. В этот день определяется, что произойдет с человеком в наступающем году. В Талмуде сказано: "Праведникам (на этом Суде) немедленно подписывают и скрепляют печатью решение о продлении жизни". Желаю же вам доброго года!
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Шалом, милые друзья! Поздравляю вас с нашим Новым Годом – Рош ха-Шана! Поздравляйте родных, веселитесь и отдыхайте сегодня! Пусть каждый дом наполнится счастьем и радостью! Желаю всем благополучия, достатка, успеха в новом году! Пусть каждый день приносит в ваш дом процветание и сладкую жизнь!
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Поздравляю! Пусть праздник Рош ха-Шана принесет невероятный жизненный успех, верную удачу и любовь, большое счастье и благополучие. Пусть будут услышаны молитвы и послано все то, о чем мечталось. Пусть жизнь сопровождается милосердием, добротой души и справедливостью. Пусть вкусны будут хала и медовые яблоки.
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Дорогой друг! От всей души поздравляю тебя с еврейским Новым Годом – Рош ха-Шана! Оставь в уходящем году все плохое, освободи свою душу от непрощенных обид! Веселись и радуйся сегодня, крепко целуй родных! Желаю тебе провести следующий год так, чтобы не было стыдно перед Господом!
Рош а-Шана: поздравления в стихах
Рош ха-Шана. С еврейским Новым годом
Я поздравляю вас, друзья.
Пусть будет до краев наполнена жизнь медом,
Да так, чтоб он стекал через края!
Желаю счастья вам, здоровья и удачи,
Желаю долгих лет, везенья и любви,
Шана това! Не будет пусть иначе,
Пусть будет всё прекрасно впереди!
***
Праздник сотворенья мира
Или сладкий Новый год
В этот день в дом к иудеям
Пусть Рош ха-Шана придет!
Пусть молитвы в этот праздник
Зазвучат во всех домах,
И пусть спросят иудеи
Небо о своих мечтах!
Кто достоин "Книги жизни"?
Кто шел правильной дорогой?
Тот лишь, чьи дела и мысли
Были бы угодны Б-гу!
***
Жить желаю вам счастливо,
Без обиды и обмана,
В новый год возьмите радость,
С праздником вас Рош ха-Шана.
Мира вам, тепла, уюта,
Воплощения всех идей,
Пусть всегда дежурят радость
И достаток у дверей.
Еврейский Новый год: поздравления короткие в смс
3 смс - 196 символов:
Мы счастливы поздравить вас с праздником Рош ха-Шана и пожелать нового плодородного года, больших творческих и деловых побед, благополучия в семье и здоровья каждому! Сладкой жизни и не знать бед!
***
Поздравляю я тебя
С наступлением Рош ха-Шана!
Пусть пришедший Новый год
Много счастья в дом несет!
***
3 смс - 188 символов:
Долгожданный день придет —
Встретим трубным рогом!
Сладок будет Новый год,
Словно хала с медом.
Не жалей, что дни прошли,
Что года промчатся,
Всходы добрые взошли —
Значит, будет счастье!
***
Вот-вот Рош ха-Шана придет
Идет еврейский новый год!
Халу в мед ты обмокни,
Пусть сладки будут твои дни!