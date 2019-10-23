Презент под елочку: Кабмин увеличил выходные на Рождество

Кабмин увеличил выходные на Рождество / news.church.ua

Украинцам позволили хорошо отдохнуть на зимние праздники, поэтому можно смело планировать зимний мини-отпуск.

В среду, 23 октября, Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочего дня:

с понедельника 6 января 2020 года на субботу 11 января.

Благодаря этому переносу рабочего дня в январе 2020 года украинцы получат 4 выходных дня подряд.

"6 число мы решили сделать выходным днем ... и перенесли рабочий день на 11 января", заявил во время брифинга по итогам заседания правительства премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Таким образом, в январе на рождественские праздники украинцы будут отдыхать 4 дня подряд: 4, 5 (суббота и воскресенье), 6 и 7 числа (Рождество).

Напомним, ранее Кабмин своим распоряжением № 7-р рекомендовал перенести рабочие дни:

с 30 декабря, понедельника – на 21 декабря, субботу,

с 31 декабря, вторника – на 28 декабря, субботу.

Таким образом, выходные на Новый год 2020 продлятся четыре приятных дня – с 29 декабря по 1 января включительно. Выходным будет и 25 декабря, среда – католическое Рождество.