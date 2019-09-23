Выходные на Новый год 2020: Украина готовит своим гражданам сюрприз

Официальные выходные в декабре 2019 и январе 2020 приятно порадуют украинцев.
Выходные в декабре 2019 Украина традиционно отмечает долго и со вкусом: выходные на Новый год 2020 пополнились дополнительным нерабочим днем на католическое Рождество.
Планируется, что отдохнуть у украинцев получится больше недели.
Так, Кабмин своим распоряжением № 7-р рекомендовал перенести рабочие дни:
- с 30 декабря, понедельника – на 21 декабря, субботу,
- с 31 декабря, вторника – на 28 декабря, субботу.
Таким образом, выходные на Новый год 2020 продлятся четыре приятных дня – с 29 декабря по 1 января включительно. Выходным будет и 25 декабря, среда – католическое Рождество.
На выходные в январе 2020 Украина также не поскупилась: традиционно нерабочее 1 января дополнит 6 января (понедельник накануне православного Рождества рекомендуют перенести на 11 января, субботу) и, собственно, 7 января – Рождество Христово.
Если документ правительства утвердят, то рождественские каникулы работяг-украинцев также растянутся на четыре дня – с 4 января по 7 января включительно.
Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Ближайшие выходные ждут украинцев в октябре: День защитника Украины, 14 октября, является официально нерабочим днем.
Подробнее читайте в нашем материале Когда и как отрабатываем за праздники: Кабмин утвердил перенос рабочих дней 2019 в Украине.
Кроме того, Главред сообщал о том, как украинцы отдыхают в 2020 году: опубликованы даты выходных. Календарь праздников 2020 года предусматривает восемь официальных праздничных дней, которые будут выходными.