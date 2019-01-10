Когда и как отрабатываем за праздники: Кабмин утвердил перенос рабочих дней 2019 в Украине

Кабмин утвердил перенос рабочих дней 2019 в Украине / maximum.fm

10 января, на заседании правительства, Кабмин принял решение о переносе рабочих дней в 2019 году в Украине.

Соответствующее решение депутаты приняли без обсуждения.

Решение, как будут работать банки и их учреждения в эти дни, оставили за НБУ.

Согласно проекту документа Минсоцполитики, начальству, в частности, рекомендуется перенести рабочие дни:

с понедельника, 30 декабря – на субботу, 21 декабря ;

– на субботу, ; со вторника, 31 декабря – на субботу, 28 декабря;

– на субботу, со вторника, 30 апреля – на субботу, 11 мая.

При этом пять выходных дней подряд ожидается с 27 апреля по 1 мая – благодаря поздней Пасхе 2019 (празднуется в воскресенье, 28 апреля, при этом выходным становится автоматически и следующий за ним понедельник, 29 апреля) и празднованию Дня труда 1 мая.

В то же время не ожидается переноса рабочих дней из-за католического Рождества 2019 в Украине: 25 декабря в этом году выпадает на среду – соответственно, последняя рабочая неделя года будет разорвана рождественским выходным.

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