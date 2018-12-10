Праздничные и выходные дни в Украине-2019: сколько и когда отдыхаем

Когда и как отдыхают в Украине в 2019 году

Помимо традиционных выходных в субботу и воскресенье жители Украины получат в 2019 году дополнительно еще 11 выходных благодаря государственным и религиозным праздникам.

Календарь на 2019 год с праздниками и выходными Украины сформирован на основании положений закона "О труде".

Первые официальные выходные-2019 Украина получит уже в первый месяц года: речь идет о выходных на 1 и 7 января – то есть на Новый год и Рождество соответственно.

Читайте такжеОтдыхаем 11 дней: какие выходные ждут украинцев в декабре-2018Несмотря на сообщения, что 8 Марта отменили в 2019 году – официально этот праздник все еще дарит украинцам дополнительный выходной. Причем в следующем году Международный женский день выпадает на пятницу, так что украинцев ждет длинный уик-энд в марте.

Ранее сообщалось, что Украинский институт национальной памяти (УИНП) подготовил законопроект об отмене выходных 9 мая и 8 марта.

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал, как в Украине изменится концепция 8 Марта. По словам историка, среди молодого поколения какой-то ностальгии по таким праздникам, как 8 Марта, нет.

Кроме того, астролог рассказал, что будет с праздниками 8 Марта и 9 Мая в Украине. Если в результате президентских выборов к власти в Украине придет Зеленский, то 8 Марта как праздник у нас останется, убежден Влад Росс.

Дополнительные праздничные дни-2019 Украину ждут и в апреле – благодаря Пасхе. Пасха-2019 в Украине выпадает на 28 апреля. Традиционно это воскресенье, а следующий за ним понедельник – 29 апреля – украинцы также отдыхают.

Два дополнительных выходных будет в мае:

1 мая, среда – в честь Дня труда ;

; 9 мая, четверг – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День Победы).

Праздники в Украине-2019 в июне пополнятся дополнительным выходным за счет Троицы-2019 и Дня Конституции. Благодаря религиозному празднику украинцы отдыхают 16 и 17 июня (так же, как и с Пасхой: воскресенье, на которое выпадает праздник, и следующий за ним понедельник). А государственный праздник в честь главного документа страны традиционно отмечается 28 июня, в пятницу.

Читайте такжеРождественский пост-2018: что можно есть и чего нельзя делатьВ августе дополнительный выходной обеспечит День Независимости. При этом праздник, который отмечается 24 августа, выпадает на субботу, следовательно, выходной перенесут на понедельник, 26 августа.

День защитника Украины 14 октября также является официальным выходным.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко поставил себе цель "освободить" Украину от российских военных праздников. Президент считает, что в "украинском военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором".

Завершается календарь праздников-2019 в Украине дополнительным выходным в декабре – на католическое Рождество. В предстоящем году 25 декабря выпало на среду.

Календарь праздников и выходных в Украине-2019 / Vedmochka.net

Напомним, в Украине Закон о новом государственном выходном на Рождество по григорианскому календарю (25 декабря) вступил в силу 30 ноября 2017 года.

Читайте такжеПорошенко учредил новый праздникСогласно закону, 25 декабря стало выходным праздничным днем. В то же время День труда — выходной только 1 мая, а следующий день стал рабочим.

Как сообщалось, в УПЦ КП прокомментировали перенос даты Рождества Христова. По словам архиепископа, идея празднования Рождества 25 декабря имеет не только сторонников, но и многочисленных оппонентов.