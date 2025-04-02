Рецепт взорвал Интернет: невероятные картофельные лодочки с начинкой

Так шпроты вы еще не готовили.

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Невероятный рецепт картофеля со шпротами / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Если традиционные бутерброды со шпротами вам надоели, а времени и желания готовить что-то сложное нет, то можно приготовить запеченный картофель со шпротами. Главред убежден, что такое необычное и вкусное сочетание понравится многим.

Простым рецептом поделилась кулинарный блогер @nisenitnitsia на своей странице в Instagram.

Вам понадобится:

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картофель;

соль, перец;

сливочное масло;

плавленый сыр;

шпроты;

майонез;

французская горчица;

маринованные огурцы;

зеленый лук.

Сначала нужно найти большой картофель, помыть и завернуть в фольгу.

Далее переместите овощ в духовку и запекайте до готовности.

Пока можете приготовить соус. Для этого нарезаем маринованные огурцы, добавляем майонез и французскую горчицу. Все хорошо перемешиваем.

Когда картофель станет мягким, выньте его из духовки, сделайте небольшой надрез и осторожно вытащите серединку, чтобы образовалась форма лодочки.

Далее натрите плавленый сыр, а к картофельной серединке добавьте масло и специи по своему вкусу. Все хорошо перемешайте, чтобы получить однородную массу.

Лодочки наполняем картошкой с сыром, сверху добавляем соус с маринованными огурчиками и не забываем о шпротах.

Картофель можно украсить еще зеленым луком.

Приятного аппетита!

Как приготовить лодочки со шпротами - смотрите видео:

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Что известно о nisenitnitsia? nisenitnitsia - украинский фудблог, который ведет Настя родом из Одессы. Она делится интересными рецептами разнообразных блюд. В Instagram на блог подписались уже более 105 тысяч пользователей.

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