Рецепт взорвал Интернет: невероятные картофельные лодочки с начинкой

Если традиционные бутерброды со шпротами вам надоели, а времени и желания готовить что-то сложное нет, то можно приготовить запеченный картофель со шпротами. Главред убежден, что такое необычное и вкусное сочетание понравится многим.
Простым рецептом поделилась кулинарный блогер @nisenitnitsia на своей странице в Instagram.
Вам понадобится:
- картофель;
- соль, перец;
- сливочное масло;
- плавленый сыр;
- шпроты;
- майонез;
- французская горчица;
- маринованные огурцы;
- зеленый лук.
Сначала нужно найти большой картофель, помыть и завернуть в фольгу.
Далее переместите овощ в духовку и запекайте до готовности.
Пока можете приготовить соус. Для этого нарезаем маринованные огурцы, добавляем майонез и французскую горчицу. Все хорошо перемешиваем.
Когда картофель станет мягким, выньте его из духовки, сделайте небольшой надрез и осторожно вытащите серединку, чтобы образовалась форма лодочки.
Далее натрите плавленый сыр, а к картофельной серединке добавьте масло и специи по своему вкусу. Все хорошо перемешайте, чтобы получить однородную массу.
Лодочки наполняем картошкой с сыром, сверху добавляем соус с маринованными огурчиками и не забываем о шпротах.
Картофель можно украсить еще зеленым луком.
Приятного аппетита!
Как приготовить лодочки со шпротами - смотрите видео:
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Что известно о nisenitnitsia?
nisenitnitsia - украинский фудблог, который ведет Настя родом из Одессы. Она делится интересными рецептами разнообразных блюд. В Instagram на блог подписались уже более 105 тысяч пользователей.
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