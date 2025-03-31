Подготовка займет 10 минут: изумительное мясо на пасхальный стол

Если вы хотите покорить гостей изысканным блюдом, тогда обязательно попробуйте приготовить свинину с орехами и черносливом. Это блюдо станет настоящим украшением пасхального стола, а готовиться оно до неприличности просто.
Кстати, подавайте праздничную свинину с картофельным пюре, рисом или салатом из свежих овощей, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Праздничная свинина – рецепт
Ингредиенты:
- Биток свинины или ошеек - 1-1,2 кг
- Грецкие орехи очищенные – 70 г
- Чернослив без косточки – 70 г
- Лимон – 0,5 шт.;
- Горчица – 1 ст. л;
- Специи к мясу – 2 ч. л;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Мед – 30 г;
- Масло растительное - 80 мл;
- Соль, перец
Измельчите орехи и чернослив, добавьте мед, горчицу, сок лимона, чеснок, соль и приправу к мясу.
Влейте растительное масло и перемешайте маринад.
Свинину нарежьте на куски, не дорезая до конца.
Выложите мясо на фольгу, смажьте маринадом и оставьте на 20-30 минут.
Накройте мясо фольгой и поставьте в духовку при температуре 220 градусов на 60 минут.
Откройте фольгу и держите в духовке еще минут 10.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить праздничную свинину:
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Кто такая olga_riabenko?
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
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