Подготовка займет 10 минут: изумительное мясо на пасхальный стол

Шикарная идея мясного блюда на праздничный стол.

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Пасхальное меню / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если вы хотите покорить гостей изысканным блюдом, тогда обязательно попробуйте приготовить свинину с орехами и черносливом. Это блюдо станет настоящим украшением пасхального стола, а готовиться оно до неприличности просто.

Кстати, подавайте праздничную свинину с картофельным пюре, рисом или салатом из свежих овощей, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Праздничная свинина – рецепт

Ингредиенты:

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Биток свинины или ошеек - 1-1,2 кг

Грецкие орехи очищенные – 70 г

Чернослив без косточки – 70 г

Лимон – 0,5 шт.;

Горчица – 1 ст. л;

Специи к мясу – 2 ч. л;

Чеснок – 2 зубчика;

Мед – 30 г;

Масло растительное - 80 мл;

Соль, перец

Измельчите орехи и чернослив, добавьте мед, горчицу, сок лимона, чеснок, соль и приправу к мясу.

Влейте растительное масло и перемешайте маринад.

Пасхальный стол / инфографика: Главред

Свинину нарежьте на куски, не дорезая до конца.

Выложите мясо на фольгу, смажьте маринадом и оставьте на 20-30 минут.

Накройте мясо фольгой и поставьте в духовку при температуре 220 градусов на 60 минут.

Откройте фольгу и держите в духовке еще минут 10.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить праздничную свинину:

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Кто такая olga_riabenko? olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

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