Вместо традиционных отбивных: шикарное мясное блюдо на пасхальный стол

Вкуснейшие крученики на праздничный стол.

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Куриные крученики с грибами - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Самое время планировать меню на Пасху, поэтому предлагаем вам рецепт сытного мясного блюда, которым можно накормить всю семью и гостей. Крученики получаются сочными и с приятным грибным вкусом.

Кстати, на гарнир лучше всего приготовить картофельное пюре или же молодой картофель с маслом и укропом, сообщает Главред со ссылкой на vistovska_cooking.

Крученики с грибами - рецепт

Ингредиенты:

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куриное филе 2 шт.

шампиньоны 300 г

лук 1 шт.

морковь 1 шт.

сливочное масло

сметана 2 ст. л

мука 1 ст. л

горячая вода 150 мл

зелень и специи по вкусу

Лук и грибы мелко нарежьте, морковь натрите на терке.

На растительном масле обжарьте лук и морковь, добавьте грибы, посолите и тушите, пока не испарится вся жидкость. Добавьте кусочек сливочного масла.

Куриное филе нарежьте на пластинки, отбейте.

Пасхальный стол / инфографика: Главред

На каждый кусочек выложите начинку из овощей с грибами, заверните рулетики.

Обжарьте рулетики с обеих сторон до золотистой корочки и уберите со сковороды.

В эту же сковороду добавьте сметану, муку, воду и перемешайте.

Выложите в соус крученики и держите на маленьком огне под крышкой 20 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить крученики с грибами:

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Кто такая vistovska_cooking? vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.

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