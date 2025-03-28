Вместо традиционных отбивных: шикарное мясное блюдо на пасхальный стол

Самое время планировать меню на Пасху, поэтому предлагаем вам рецепт сытного мясного блюда, которым можно накормить всю семью и гостей. Крученики получаются сочными и с приятным грибным вкусом.
Кстати, на гарнир лучше всего приготовить картофельное пюре или же молодой картофель с маслом и укропом, сообщает Главред со ссылкой на vistovska_cooking.
Крученики с грибами - рецепт
Ингредиенты:
- куриное филе 2 шт.
- шампиньоны 300 г
- лук 1 шт.
- морковь 1 шт.
- сливочное масло
- сметана 2 ст. л
- мука 1 ст. л
- горячая вода 150 мл
- зелень и специи по вкусу
Лук и грибы мелко нарежьте, морковь натрите на терке.
На растительном масле обжарьте лук и морковь, добавьте грибы, посолите и тушите, пока не испарится вся жидкость. Добавьте кусочек сливочного масла.
Куриное филе нарежьте на пластинки, отбейте.
На каждый кусочек выложите начинку из овощей с грибами, заверните рулетики.
Обжарьте рулетики с обеих сторон до золотистой корочки и уберите со сковороды.
В эту же сковороду добавьте сметану, муку, воду и перемешайте.
Выложите в соус крученики и держите на маленьком огне под крышкой 20 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить крученики с грибами:
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vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.
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