Пирог без замеса теста с весенней начинкой: сметут в два счета

Приготовить пирог можно с легкостью и не обязательно возиться с ним часами. Предлагаем вам рецепт вкусного и сытного пирога с аппетитной весенней начинкой, который поражает простым набором ингредиентов.
Кстати, в начинку можно еще добавить и моцареллу, сообщает Главред со ссылкой на myroslava_pekariuk.
Заливной пирог с начинкой из яиц - рецепт
Ингредиенты для теста:
- яйца 2 шт.
- растопленное масло 70 г
- кефир 400 г
- мука 270 г
- соль 1 ч. л
- сахар 0,5 ч. л
- разрыхлитель для теста 1 ч. л (с горкой)
- кунжут
Ингредиенты для начинки:
- яйца вареные 5 шт.
- зеленый лук 200 г
- сметана 2 ст. л
- укроп
- соль по вкусу
Взбейте яйца, добавьте растопленное сливочное масло, кефир и хорошо перемешайте.
Всыпьте соль, сахар, муку, смешанную с разрыхлителем, и еще раз перемешайте.
Нарежьте варенные яйца, зеленый лук, укроп, добавьте сметану и соль.
Смажьте форму для запекания сливочным маслом, влейте больше половины теста, выложите начинку и залейте оставшимся тестом.
Посыпьте пирог кунжутом и выпекайте при температуре 180 градусов около часа.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить заливной пирог с весенней начинкой:
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Кто такая Мирослава Пекарюк?
Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.
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