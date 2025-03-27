Пирог без замеса теста с весенней начинкой: сметут в два счета

Идеальный пирог к первым блюдам или же для перекуса.

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Заливной пирог - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Приготовить пирог можно с легкостью и не обязательно возиться с ним часами. Предлагаем вам рецепт вкусного и сытного пирога с аппетитной весенней начинкой, который поражает простым набором ингредиентов.

Кстати, в начинку можно еще добавить и моцареллу, сообщает Главред со ссылкой на myroslava_pekariuk.

Заливной пирог с начинкой из яиц - рецепт

Ингредиенты для теста:

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яйца 2 шт.

растопленное масло 70 г

кефир 400 г

мука 270 г

соль 1 ч. л

сахар 0,5 ч. л

разрыхлитель для теста 1 ч. л (с горкой)

кунжут

Ингредиенты для начинки:

яйца вареные 5 шт.

зеленый лук 200 г

сметана 2 ст. л

укроп

соль по вкусу

Взбейте яйца, добавьте растопленное сливочное масло, кефир и хорошо перемешайте.

Всыпьте соль, сахар, муку, смешанную с разрыхлителем, и еще раз перемешайте.

Нарежьте варенные яйца, зеленый лук, укроп, добавьте сметану и соль.

Смажьте форму для запекания сливочным маслом, влейте больше половины теста, выложите начинку и залейте оставшимся тестом.

Посыпьте пирог кунжутом и выпекайте при температуре 180 градусов около часа.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить заливной пирог с весенней начинкой:

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Кто такая Мирослава Пекарюк? Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.

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