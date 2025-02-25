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Рецепт легендарного пирога из сериала "Отчаянные домохазяйки" - вкуснотище

Элина Чигис
25 февраля 2025, 22:46
28
Рецепт пирога с ананасами, который покорит вас.
Время приготоления Время приготовления: 60 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Пирог с ананасами - рецепт
Пирог с ананасами - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам приготовить пирог с ананасами, как в легендарном сериале "Отчаянные домохозяйки". Готовится он просто, но получается просто шедеврально вкусным. Такая выпечка станет идеальным дополнением к вечернему чаю или же к посиделкам с подругами.

Кстати, к этот пирог стоит подавать с шариком мороженого, сообщает Главред со ссылкой на kovalisko.olya.

Пирог с ананасами – рецепт

Ингредиенты:

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  • Для теста:
  • 150 г масла
  • 120 г сахара
  • ванильный сахар
  • 3 яйца
  • 150 г муки
  • 10 г. разрыхлителя
  • Для ананасов в карамели:
  • 1/4 свежего ананаса
  • 100 г сахара
  • 3 ст. л воды
  • 30 г масла

Взбейте масло с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы.

По одному введите яйца, и хорошо все перемешайте.

Смешайте муку и разрыхлитель, всыпьте смесь в муку и перемешайте все.

Сварите карамель из воды и сахара, постоянно помешивая.

Добавьте масло, и все хорошо перемешайте, добавьте нарезанный ананас.

На дно формы отправьте ананасы, полейте карамелью, сверху отправьте тесто.

Выпекайте пирог при температуре 180 градусов 30 минут, затем убавьте температуру до 160 градусов и держите в духовке еще 30 минут.

Дайте пирогу остыть и вытяните его из формы. Можно пробовать, приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить пирог с ананасами:

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Кто такая kovalisko.olya?

kovalisko.olya - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На kovalisko.olya подписаны более 9 тысяч пользователей соцсети.

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