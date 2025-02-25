Рецепт легендарного пирога из сериала "Отчаянные домохазяйки" - вкуснотище

Предлагаем вам приготовить пирог с ананасами, как в легендарном сериале "Отчаянные домохозяйки". Готовится он просто, но получается просто шедеврально вкусным. Такая выпечка станет идеальным дополнением к вечернему чаю или же к посиделкам с подругами.
Кстати, к этот пирог стоит подавать с шариком мороженого, сообщает Главред со ссылкой на kovalisko.olya.
Пирог с ананасами – рецепт
Ингредиенты:
- Для теста:
- 150 г масла
- 120 г сахара
- ванильный сахар
- 3 яйца
- 150 г муки
- 10 г. разрыхлителя
- Для ананасов в карамели:
- 1/4 свежего ананаса
- 100 г сахара
- 3 ст. л воды
- 30 г масла
Взбейте масло с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы.
По одному введите яйца, и хорошо все перемешайте.
Смешайте муку и разрыхлитель, всыпьте смесь в муку и перемешайте все.
Сварите карамель из воды и сахара, постоянно помешивая.
Добавьте масло, и все хорошо перемешайте, добавьте нарезанный ананас.
На дно формы отправьте ананасы, полейте карамелью, сверху отправьте тесто.
Выпекайте пирог при температуре 180 градусов 30 минут, затем убавьте температуру до 160 градусов и держите в духовке еще 30 минут.
Дайте пирогу остыть и вытяните его из формы. Можно пробовать, приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить пирог с ананасами:
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Кто такая kovalisko.olya?
kovalisko.olya - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На kovalisko.olya подписаны более 9 тысяч пользователей соцсети.
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