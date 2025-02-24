Самый бюджетный и невероятно простой салат - настоящий фаворит

Удачный и очень быстрый рецепт приготовления моркови по-корейски.

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Если вы еще не пробовали приготовить морковь по-корейски дома, тогда этот рецепт вам пригодится. Салат получается очень аппетитным, а особая заправка сделает его еще вкуснее. Такую морковь можно с легкостью готовить, как дополнение к ужину или же к домашним хот-догам.

Кстати, по желанию можно добавить не только черный, но и красный перец, сообщает Главред со ссылкой на yuliia.senych.

Морковь по-корейски – рецепт

Ингредиенты:

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морковь 500 г

соль 0,5 ч. л.

уксус 2 ст. л.

растительное масло 4 ст. л.

чеснок 2-3 зуб.

сахар 1 ч. л.

перец черный

кориандр

мускатный орех (на кончике ножа)

Морковь очистите, промойте и натрите на специальной терке.

Чеснок также очистите и натрите к моркови на мелкой терке.

Добавьте сахар, соль и уксус.

Кстати, чтобы морковь была более сочной, ее можно предварительно замочить в холодной воде на час.

Растительное масло разогрейте на сковороде, добавьте необходимые специи и залейте этой смесью морковь.

Поставьте салат на 3-4 часа в холодильник и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить морковь по-корейски:

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Кто такая yuliia.senych? yuliia.senych - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yuliia.senych подписаны более 50 тысяч пользователей соцсети.

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