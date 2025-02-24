Самый бюджетный и невероятно простой салат - настоящий фаворит

Если вы еще не пробовали приготовить морковь по-корейски дома, тогда этот рецепт вам пригодится. Салат получается очень аппетитным, а особая заправка сделает его еще вкуснее. Такую морковь можно с легкостью готовить, как дополнение к ужину или же к домашним хот-догам.
Кстати, по желанию можно добавить не только черный, но и красный перец, сообщает Главред со ссылкой на yuliia.senych.
Морковь по-корейски – рецепт
Ингредиенты:
- морковь 500 г
- соль 0,5 ч. л.
- уксус 2 ст. л.
- растительное масло 4 ст. л.
- чеснок 2-3 зуб.
- сахар 1 ч. л.
- перец черный
- кориандр
- мускатный орех (на кончике ножа)
Морковь очистите, промойте и натрите на специальной терке.
Чеснок также очистите и натрите к моркови на мелкой терке.
Добавьте сахар, соль и уксус.
Кстати, чтобы морковь была более сочной, ее можно предварительно замочить в холодной воде на час.
Растительное масло разогрейте на сковороде, добавьте необходимые специи и залейте этой смесью морковь.
Поставьте салат на 3-4 часа в холодильник и можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить морковь по-корейски:
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Кто такая yuliia.senych?
yuliia.senych - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yuliia.senych подписаны более 50 тысяч пользователей соцсети.
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