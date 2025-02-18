Всего один секрет - миниатюрные налистники, которые сметут за минуту

Миниатюрные налистники с творожной начинкой и апельсиновым сиропом точно покорят ваших родных и гостей. Перед таким лакомством трудно устоять, а готовить такое блюдо не так уж и сложно, нужно только найти время.
Кстати, при подаче можете украсить налистники фруктами, ягодами и мятой, сообщает Главред со ссылкой на yummy.lera.
Налистники в апельсиновом сиропе – рецепт
Ингредиенты:
- Для блинов:
- 2 яйца
- 30 г сахара
- щепотка соли
- 60 г муки
- 60 г кукурузного крахмала
- 400 мл молока
- 40 мл масла ⠀
- Для начинки:
- 500 г кисломолочного творога
- 50 г сахара
- щепотка соли
- 100 г сметаны
- 1 яйцо
- 75 г изюма ⠀
- Для сиропа:
- 2 апельсина
- 40 г сахара
- 75 мл воды ⠀
- Дополнительно - 15 г сливочного масла ⠀
Для блинов соедините яйца, сахар, соль, муку и крахмал. Влейте молоко и растительное масло, все хорошо перемешайте.
Обжарьте блины на разогретой сковороде и дайте им остыть.
Для начинки предварительно залейте изюм кипятком на 15 минут, потом промойте его и обсушите бумажным полотенцем.
Творог, сахар, соль, сметану и яйцо тщательно перемешайте, добавьте подготовленный изюм и еще раз перемешайте.
Разрежьте блинчики на четыре части, на каждую отправьте начинку и заверните. Выложите налистники в форму для запекания.
Для сиропа смешайте цедру, сок апельсинов, сахар, воду и доведите все до кипения. Залейте горячим сиропом налистники и добавьте масло.
Накройте форму фольгой и выпекайте при температуре 180 градусов 20-30 минут.
Можно подавать на стол. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить налистники в апельсиновом сиропе:
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yummy.lera - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yummy.lera подписаны более 2 миллионов пользователей соцсети TikTok.
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