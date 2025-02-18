Всего один секрет - миниатюрные налистники, которые сметут за минуту

Оригинальный рецепт изысканных миниатюрных налистников.

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Налистники в апельсиновом сиропе - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/yummy.lera/

Миниатюрные налистники с творожной начинкой и апельсиновым сиропом точно покорят ваших родных и гостей. Перед таким лакомством трудно устоять, а готовить такое блюдо не так уж и сложно, нужно только найти время.

Кстати, при подаче можете украсить налистники фруктами, ягодами и мятой, сообщает Главред со ссылкой на yummy.lera.

Налистники в апельсиновом сиропе – рецепт

Ингредиенты:

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Для блинов:

2 яйца

30 г сахара

щепотка соли

60 г муки

60 г кукурузного крахмала

400 мл молока

40 мл масла ⠀

Для начинки:

500 г кисломолочного творога

50 г сахара

щепотка соли

100 г сметаны

1 яйцо

75 г изюма ⠀

Для сиропа:

2 апельсина

40 г сахара

75 мл воды ⠀

Дополнительно - 15 г сливочного масла ⠀

Для блинов соедините яйца, сахар, соль, муку и крахмал. Влейте молоко и растительное масло, все хорошо перемешайте.

Обжарьте блины на разогретой сковороде и дайте им остыть.

Для начинки предварительно залейте изюм кипятком на 15 минут, потом промойте его и обсушите бумажным полотенцем.

Творог, сахар, соль, сметану и яйцо тщательно перемешайте, добавьте подготовленный изюм и еще раз перемешайте.

Разрежьте блинчики на четыре части, на каждую отправьте начинку и заверните. Выложите налистники в форму для запекания.

Для сиропа смешайте цедру, сок апельсинов, сахар, воду и доведите все до кипения. Залейте горячим сиропом налистники и добавьте масло.

Накройте форму фольгой и выпекайте при температуре 180 градусов 20-30 минут.

Можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить налистники в апельсиновом сиропе:

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Кто такая yummy.lera? yummy.lera - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yummy.lera подписаны более 2 миллионов пользователей соцсети TikTok.

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