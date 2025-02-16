Берем 4 куска мяса и готовим кулинарный шедевр - мясные рулетики без заморочек

Замечательный рецепт аппетитных мясных рулетиков.

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Мясные рулетики - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин видео, depositphotos.com/

Мясные рулетики, которые также называют кручениками, прекрасно дополнят любой ужин или же праздничный стол. Такое блюдо любят, как взрослые, так и дети, к тому же оно получается сочным и сытным.

Кстати, идеальным гарниром к мясным рулетикам станет картофельное пюре, сообщает Главред со ссылкой на diana_ovinnikova.

Мясные рулетики (крученики) – рецепт

Ингредиенты:

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Говядина – 4 куска

Горчица – 1 ст. л

Сыр пармезан – 50 г

Петрушка – 10 г

Чеснок – 4 зубчика

Оливковое масло

Белое сухое вино – 40 г

Мед – 1 ст. л

Соевый соус – 2 ст. л

Отбейте мясо молотком и выложите куски вдоль, накрывая края друг друга.

Посолите, поперчите, смажьте горчицей.

Натрите сыр и посыпьте мясо.

Для заправки: петрушку, чеснок и оливковое масло взбейте в блендере, добавьте соль и перец.

Полейте заправкой мясо, сверните его в рулет и свяжите кулинарной нитью. Теперь разрежьте на порционные кусочки.

Обжарьте рулетики на сухой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

Добавьте в сковороду вино, соевый соус, мед и держите все 5 минут.

Можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить мясные рулетики:

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Кто такая diana_ovinnikova? diana_ovinnikova - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diana_ovinnikova подписаны более 3 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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