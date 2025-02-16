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Берем 4 куска мяса и готовим кулинарный шедевр - мясные рулетики без заморочек

Элина Чигис
16 февраля 2025, 14:40
40
Замечательный рецепт аппетитных мясных рулетиков.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Мясные рулетики - рецепт
Мясные рулетики - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин видео, depositphotos.com/

Мясные рулетики, которые также называют кручениками, прекрасно дополнят любой ужин или же праздничный стол. Такое блюдо любят, как взрослые, так и дети, к тому же оно получается сочным и сытным.

Кстати, идеальным гарниром к мясным рулетикам станет картофельное пюре, сообщает Главред со ссылкой на diana_ovinnikova.

Мясные рулетики (крученики) – рецепт

Ингредиенты:

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  • Говядина – 4 куска
  • Горчица – 1 ст. л
  • Сыр пармезан – 50 г
  • Петрушка – 10 г
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Оливковое масло
  • Белое сухое вино – 40 г
  • Мед – 1 ст. л
  • Соевый соус – 2 ст. л

Отбейте мясо молотком и выложите куски вдоль, накрывая края друг друга.

Посолите, поперчите, смажьте горчицей.

Натрите сыр и посыпьте мясо.

Для заправки: петрушку, чеснок и оливковое масло взбейте в блендере, добавьте соль и перец.

Полейте заправкой мясо, сверните его в рулет и свяжите кулинарной нитью. Теперь разрежьте на порционные кусочки.

Обжарьте рулетики на сухой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

Добавьте в сковороду вино, соевый соус, мед и держите все 5 минут.

Можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить мясные рулетики:

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Кто такая diana_ovinnikova?

diana_ovinnikova - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diana_ovinnikova подписаны более 3 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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