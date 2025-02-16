Берем 4 куска мяса и готовим кулинарный шедевр - мясные рулетики без заморочек

Мясные рулетики, которые также называют кручениками, прекрасно дополнят любой ужин или же праздничный стол. Такое блюдо любят, как взрослые, так и дети, к тому же оно получается сочным и сытным.
Кстати, идеальным гарниром к мясным рулетикам станет картофельное пюре, сообщает Главред со ссылкой на diana_ovinnikova.
Мясные рулетики (крученики) – рецепт
Ингредиенты:
- Говядина – 4 куска
- Горчица – 1 ст. л
- Сыр пармезан – 50 г
- Петрушка – 10 г
- Чеснок – 4 зубчика
- Оливковое масло
- Белое сухое вино – 40 г
- Мед – 1 ст. л
- Соевый соус – 2 ст. л
Отбейте мясо молотком и выложите куски вдоль, накрывая края друг друга.
Посолите, поперчите, смажьте горчицей.
Натрите сыр и посыпьте мясо.
Для заправки: петрушку, чеснок и оливковое масло взбейте в блендере, добавьте соль и перец.
Полейте заправкой мясо, сверните его в рулет и свяжите кулинарной нитью. Теперь разрежьте на порционные кусочки.
Обжарьте рулетики на сухой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
Добавьте в сковороду вино, соевый соус, мед и держите все 5 минут.
Можно подавать на стол. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить мясные рулетики:
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Кто такая diana_ovinnikova?
diana_ovinnikova - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diana_ovinnikova подписаны более 3 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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