Крутейшая домашняя шаурма быстрого приготовления - пальчики оближешь

Домашняя шаурма может стать, как отличным перекусом для вашей семьи, так и угощением для друзей на посиделках. Шаурма по этому рецепту получается сочной, ароматной и очень вкусной.
Кстати, шаурму обязательно нужно подавать горячей, сообщает Главред со ссылкой на yanni.cooking.
Домашняя шаурма - рецепт
Ингредиенты:
- Основные:
- Лаваш – 4 шт.
- Салат айсберг – 50 г
- Огурец – 2 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Филе куриного бедра – 800 г
- Специи для курицы:
- Куркума – 1 ч. л.
- Паприка – 1 ч. л.
- Карри – 0,5 ч. л.
- Кориандр – 0,5 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Черный перец – ½ ч. л.
- Оливковое масло – 10 мл
- Красный соус:
- Помидор – 1 шт.
- Сахар – 1 ч. л.
- Томатная паста – 100 г
- Соль, перец – по вкусу
- Зелень (кинза, петрушка, лук, укроп) – 4 ст. л.
- Белый соус:
- Сметана – 2 ст. л.
- Майонез – 2 ст. л.
- Кефир – 200 мл
- Хмели-суннели – 1 ч. л.
- Соль – по вкусу
- Чеснок – 1 головка
- Оливковое масло – 5 мл
Сначала нарезаем курицу на кусочки, добавьте специи и оливковое масло.
Обжарьте мясо на сковороде до румяной корочки.
Для красного соуса смешайте все необходимые ингредиенты и измельчите их блендером.
Для белого соуса натрите чеснок, смешайте его со сметаной, кефиром, майонезом и специями.
Разложите лаваш, смажьте соусами, посыпьте мясом, овощами и салатом.
Заверните все в конверт.
Обжарьте шаурму на сковороде или же гриле по 1-2 минуты с каждой стороны.
Можно подавать на стол, приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить домашнюю шаурму:
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