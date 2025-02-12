Крутейшая домашняя шаурма быстрого приготовления - пальчики оближешь

Рецепт домашней шаурмы, который покорит ваших родных.

https://glavred.info/recipes/kruteyshaya-domashnyaya-shaurma-bystrogo-prigotovleniya-palchiki-oblizhesh-10639106.html Ссылка скопирована

Домашняя шаурма - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/yanni.cooking/?hl=uk, depositphotos.com/ua/

Домашняя шаурма может стать, как отличным перекусом для вашей семьи, так и угощением для друзей на посиделках. Шаурма по этому рецепту получается сочной, ароматной и очень вкусной.

Кстати, шаурму обязательно нужно подавать горячей, сообщает Главред со ссылкой на yanni.cooking.

Домашняя шаурма - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Основные:

Лаваш – 4 шт.

Салат айсберг – 50 г

Огурец – 2 шт.

Помидор – 1 шт.

Филе куриного бедра – 800 г

Специи для курицы:

Куркума – 1 ч. л.

Паприка – 1 ч. л.

Карри – 0,5 ч. л.

Кориандр – 0,5 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Черный перец – ½ ч. л.

Оливковое масло – 10 мл

Красный соус:

Помидор – 1 шт.

Сахар – 1 ч. л.

Томатная паста – 100 г

Соль, перец – по вкусу

Зелень (кинза, петрушка, лук, укроп) – 4 ст. л.

Белый соус:

Сметана – 2 ст. л.

Майонез – 2 ст. л.

Кефир – 200 мл

Хмели-суннели – 1 ч. л.

Соль – по вкусу

Чеснок – 1 головка

Оливковое масло – 5 мл

Сначала нарезаем курицу на кусочки, добавьте специи и оливковое масло.

Обжарьте мясо на сковороде до румяной корочки.

Для красного соуса смешайте все необходимые ингредиенты и измельчите их блендером.

Для белого соуса натрите чеснок, смешайте его со сметаной, кефиром, майонезом и специями.

Разложите лаваш, смажьте соусами, посыпьте мясом, овощами и салатом.

Заверните все в конверт.

Обжарьте шаурму на сковороде или же гриле по 1-2 минуты с каждой стороны.

Можно подавать на стол, приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить домашнюю шаурму:

Вас может заинтересовать:

Кто такая yanni.cooking? yanni.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На yanni.cooking подписаны более 23 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред