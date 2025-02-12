Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Крутейшая домашняя шаурма быстрого приготовления - пальчики оближешь

Элина Чигис
12 февраля 2025, 21:46
41
Рецепт домашней шаурмы, который покорит ваших родных.
Время приготоления Время приготовления: 7 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Домашняя шаурма - рецепт
Домашняя шаурма - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/yanni.cooking/?hl=uk, depositphotos.com/ua/

Домашняя шаурма может стать, как отличным перекусом для вашей семьи, так и угощением для друзей на посиделках. Шаурма по этому рецепту получается сочной, ароматной и очень вкусной.

Кстати, шаурму обязательно нужно подавать горячей, сообщает Главред со ссылкой на yanni.cooking.

Домашняя шаурма - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Основные:
  • Лаваш – 4 шт.
  • Салат айсберг – 50 г
  • Огурец – 2 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Филе куриного бедра – 800 г
  • Специи для курицы:
  • Куркума – 1 ч. л.
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Карри – 0,5 ч. л.
  • Кориандр – 0,5 ч. л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Черный перец – ½ ч. л.
  • Оливковое масло – 10 мл
  • Красный соус:
  • Помидор – 1 шт.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Томатная паста – 100 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Зелень (кинза, петрушка, лук, укроп) – 4 ст. л.
  • Белый соус:
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Кефир – 200 мл
  • Хмели-суннели – 1 ч. л.
  • Соль – по вкусу
  • Чеснок – 1 головка
  • Оливковое масло – 5 мл

Сначала нарезаем курицу на кусочки, добавьте специи и оливковое масло.

Обжарьте мясо на сковороде до румяной корочки.

Для красного соуса смешайте все необходимые ингредиенты и измельчите их блендером.

Для белого соуса натрите чеснок, смешайте его со сметаной, кефиром, майонезом и специями.

Разложите лаваш, смажьте соусами, посыпьте мясом, овощами и салатом.

Заверните все в конверт.

Обжарьте шаурму на сковороде или же гриле по 1-2 минуты с каждой стороны.

Можно подавать на стол, приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить домашнюю шаурму:

Вас может заинтересовать:

Кто такая yanni.cooking?

yanni.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На yanni.cooking подписаны более 23 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт шаурма рецепты
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Миротворцы и "мощные пакеты помощи": Умеров рассказал о результатах "Рамштайна"

Миротворцы и "мощные пакеты помощи": Умеров рассказал о результатах "Рамштайна"

22:58Украина
Украина и США срочно начинают работу команд по завершению войны - Ермак

Украина и США срочно начинают работу команд по завершению войны - Ермак

22:35Политика
Переговоры в Москве и звонок Трампа Зеленскому: главные новости Украины (дайджест)

Переговоры в Москве и звонок Трампа Зеленскому: главные новости Украины (дайджест)

22:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти цифру 8

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти цифру 8

Гороскоп на завтра 13 февраля: Близнецам - облегчение, Девам - сюрприз

Гороскоп на завтра 13 февраля: Близнецам - облегчение, Девам - сюрприз

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

"Люди падали без сознания": как украинцы спасались во время атаки на Киев

"Люди падали без сознания": как украинцы спасались во время атаки на Киев

Последние новости

23:04

РФ готовится к войне против стран Европы: в СНБО назвали цели Кремля и сроки

22:58

Миротворцы и "мощные пакеты помощи": Умеров рассказал о результатах "Рамштайна"

22:50

Молодая жена 75-летнего Ричарда Гира показала смешное сэлфи с актером

22:35

Украина и США срочно начинают работу команд по завершению войны - ЕрмакВидео

22:35

Где ошибка на картинке: только "настоящие детективы" найдут ответ за 5 секунд

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:32

"Я стала бабушкой": Седокова огорошила очередной новостью

22:17

"Новый этап": певица MamaRika сообщила о кардинальных переменах в жизни

22:11

Переговоры в Москве и звонок Трампа Зеленскому: главные новости Украины (дайджест)

22:04

Сняла юбку: предательница Лолита закатила бунт во время концерта

Реклама
21:46

Крутейшая домашняя шаурма быстрого приготовления - пальчики оближешьВидео

21:40

Уже скоро лекарства подешевеют на 30%: Зеленский назвал дату

21:30

Зеленский провел заседание СНБО: введено санкции против Порошенко

21:12

Какое вино выбрать: как приготовить сногсшибательный глинтвейн

20:59

Доллар и евро внезапно "взлетели": НБУ установил новый курс валют

20:38

Родные будут просить еще: рецепт очень вкусных пирожков с необычной начинкойВидео

20:31

Анна Кошмал удивила Сеть стойкой на руках на последних сроках беременности

20:00

Первая страна НАТО заявила, что будет защищать Украину, если РФ снова нападет - СМИ

19:56

"Лезут, как тараканы": Солдаты КНДР изменили тактику в Курской области

19:49

Взяли с поличным: у российской ведущей Варнавы горе в семье

19:44

"Пришло время остановить войну": первые подробности разговора Трампа и Зеленского

Реклама
19:41

Украину накроет 15-градусный мороз и будет сыпать снег: известна дата похолодания

19:39

В каком стакане больше всего воды: только единицы догадаются за 5 секунд

19:12

РФ хочет захватить Украину и использовать ее ВПК против Запада – Буданов

19:10

О желании Путина закончить войнумнение

19:08

Можно ли покупать вещи на секонд-хенде: ответ священникаВидео

19:05

Инна Мирошниченко рассказала, почему 3-летний Марсель ездил в больницу

19:03

Умер звезда фильма "Форсаж"

19:02

"Переговоры начнутся немедленно": первые детали разговора между Трампом и Путиным

18:57

ВСУ уничтожили бригаду солдат КНДР: Зеленский рассказал о разгроме на Курщине

18:52

Украина получила от США соглашение о партнерстве: первые детали

18:38

"Есть план Б": Зеленский назвал альтернативу членству Украины в НАТО

18:15

Как проверить двигатель при покупке авто: нужен только лист бумаги

17:58

Путин принял важное решение относительно войны: Зеленский раскрыл детали

17:47

Суд в Германии разрешил экстрадицию украинца, сбежавшего от мобилизации

17:25

"ВСУ не выйдут на довоенные границы": глава Пентагона США - о мирном договоре

17:25

Незабываемо вкусная намазка из 2 ингредиентов: очень вкусный рецепт

17:18

Почему на футболках появляются крошечные дырочки: ответ удивит многих

17:14

"Европа будет оккупирована": Зеленский выступил с тревожным заявлением

16:56

Цены упали до неузнаваемости: в Украине рекордно подешевел важный продукт

16:30

Срыв мирного соглашения Джонсоном в 2022 году: Зеленский расставил точки над "і"

Реклама
16:28

Будут свежими в 3 раза дольше: лайфхак, как хранить овощи в холодильникеВидео

16:27

"Очень опасно": Зеленский предостерег США от прямых контактов с РФ

16:24

Украинская певица рассказала, как с ней поступила Тина Кароль - детали

16:20

Избавитесь от невзгод: что нужно сделать дома 13 февраля, приметы

16:17

Представитель Трампа в Москве: что говорили об Украине и какую сделку заключили

15:51

"Я не ваша и не российская": Ада Роговцева заворожила своей позицией

15:49

В Украине потеплеет, но вскоре выпадет снег – погода на День святого Валентина

15:48

Неожиданный симптом смертельной болезни у животных: на что обратить внимание

15:41

Что подарить парню на День святого Валентина: интересные и креативные идеи

15:17

Москва готова говорить о мире: в разведке Эстонии сделали важное заявление

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять