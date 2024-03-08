В разы вкуснее, чем 'Цезарь': готовим простой салат 'Шаурма'

Приготовить такой салат может любой человек без навыков готовки.
Время на подготовку: 25 минут
Кухня Интернациональная
Если вы обожаете готовить салат "Цезарь", но он порядком надоел, обратите внимание на новый более легкий - "Шаурма" с курицей.
Салат "Шаурма" с курицей - рецепт
Ингредиенты:
- Куриное филе - 1 шт
- Лаваш - 1 шт
- Огурец - 1 шт
- Помидор - 1 шт (или черриков)
- Морковь по-корейски - 2-3 ст.л
- Салат Айсберг - 1/2 шт
Соус:
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- Сметана - 3 ст.л
- Горчица - 1 ст.л
- Горчица в зернах - 1 ч.л
- Чеснок - 1 зубчик
Приготовление: куриное филе почистить и порезать небольшим кубиком, посолить, поперчить, добавить любые приправы, отправить на сковороду. Тем временем нарезать Айсберг в глубокую миску, добавить морковь по-корейски. Помидоры и огурцы нарезать, добавить в миску.
В отдельную емкость смешать все игнгредиенты для соуса, чеснок натереть. Готовую охлажденную курицу добавить к овощам. Нарезать мелко лаваш и подсушить на сухой сковороде. Все ингредиенты смешать, перед подачей сверху посыпать лавашом.
Смотрите, как приготовить салат "Шаурма":
@inna_la.food САЛАТ "ШАУРМА" Інгрідієнти: • Куряче філе - 1 шт • Лаваш - 1 шт • Огірок - 1 шт • Помідор - 1 шт (або черіки) • Морква по-корейски 2-3 ст.л • Салат "Айсберг" - 1/2 шт Соус: • Сметана - 3 ст.л • Гірчиця - 1 ст.л • Гірчиця в зернах - 1 ч.л • Часник - 1 зубчик #салатшаурма#шаурмасалат♬ оригінальний звук - Inna_la.food ?
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