В разы вкуснее, чем 'Цезарь': готовим простой салат 'Шаурма'

Приготовить такой салат может любой человек без навыков готовки.

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Салат за 15 минут/ Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (inna_la.food)

Если вы обожаете готовить салат "Цезарь", но он порядком надоел, обратите внимание на новый более легкий - "Шаурма" с курицей.

Салат "Шаурма" с курицей - рецепт

Ингредиенты:

Куриное филе - 1 шт

Лаваш - 1 шт

Огурец - 1 шт

Помидор - 1 шт (или черриков)

Морковь по-корейски - 2-3 ст.л

Салат Айсберг - 1/2 шт

Соус:

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Сметана - 3 ст.л

Горчица - 1 ст.л

Горчица в зернах - 1 ч.л

Чеснок - 1 зубчик

Приготовление: куриное филе почистить и порезать небольшим кубиком, посолить, поперчить, добавить любые приправы, отправить на сковороду. Тем временем нарезать Айсберг в глубокую миску, добавить морковь по-корейски. Помидоры и огурцы нарезать, добавить в миску.

В отдельную емкость смешать все игнгредиенты для соуса, чеснок натереть. Готовую охлажденную курицу добавить к овощам. Нарезать мелко лаваш и подсушить на сухой сковороде. Все ингредиенты смешать, перед подачей сверху посыпать лавашом.

Смотрите, как приготовить салат "Шаурма":

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