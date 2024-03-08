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В разы вкуснее, чем "Цезарь": готовим простой салат "Шаурма"

Лидия Неплях
8 марта 2024, 21:10
Приготовить такой салат может любой человек без навыков готовки.
Время на подготовку Время на подготовку: 25 минут
Кухня Кухня Интернациональная
В разы вкуснее, чем 'Цезарь': готовим простой салат 'Шаурма'
Салат за 15 минут/ Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (inna_la.food)

Если вы обожаете готовить салат "Цезарь", но он порядком надоел, обратите внимание на новый более легкий - "Шаурма" с курицей.

Салат "Шаурма" с курицей - рецепт

Ингредиенты:

  • Куриное филе - 1 шт
  • Лаваш - 1 шт
  • Огурец - 1 шт
  • Помидор - 1 шт (или черриков)
  • Морковь по-корейски - 2-3 ст.л
  • Салат Айсберг - 1/2 шт

Соус:

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  • Сметана - 3 ст.л
  • Горчица - 1 ст.л
  • Горчица в зернах - 1 ч.л
  • Чеснок - 1 зубчик

Приготовление: куриное филе почистить и порезать небольшим кубиком, посолить, поперчить, добавить любые приправы, отправить на сковороду. Тем временем нарезать Айсберг в глубокую миску, добавить морковь по-корейски. Помидоры и огурцы нарезать, добавить в миску.

В отдельную емкость смешать все игнгредиенты для соуса, чеснок натереть. Готовую охлажденную курицу добавить к овощам. Нарезать мелко лаваш и подсушить на сухой сковороде. Все ингредиенты смешать, перед подачей сверху посыпать лавашом.

Смотрите, как приготовить салат "Шаурма":

@inna_la.food САЛАТ "ШАУРМА" Інгрідієнти: • Куряче філе - 1 шт • Лаваш - 1 шт • Огірок - 1 шт • Помідор - 1 шт (або черіки) • Морква по-корейски 2-3 ст.л • Салат "Айсберг" - 1/2 шт Соус: • Сметана - 3 ст.л • Гірчиця - 1 ст.л • Гірчиця в зернах - 1 ч.л • Часник - 1 зубчик #салатшаурма#шаурмасалат♬ оригінальний звук - Inna_la.food ?

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