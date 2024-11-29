Змея точно оценит: изумительные куриные рулетики, с которыми справится каждый

Очень интересный рецепт приготовления куриных рулетиков на Новый год 2025.

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Куриные рулетики - рецепт / коллаж: Главред, фото: goodfon

Рецепт куриных рулетиков с оригинальной начинкой станет настоящей находкой при подготовке к празднованию Нового года. У вас получится шикарное блюдо, которое порадует даже самых привередливых гостей.

Кстати, важно не переборщить со сладкими ингредиентами, чтобы не заглушить нежный вкус мяса, сообщает Главред со ссылкой на yanni.cooking.

Куриные рулетики с начинкой - рецепт

Ингредиенты:

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куриное филе

основной ингредиент (финик/чернослив/курага/рябина)

измельченный грецкий орех

тертый твердый сыр

соль и специи по вкусу

Нарежьте куриное филе на слайсы, отбейте слегка молочком.

Измельчите финики и орехи, а сыр натрите на терке.

На филе отправьте подготовленные ингредиенты и аккуратно заверните мясо в рулетики.

Зафиксируйте каждый рулетик шпажкой или же нитью.

Что можно и нельзя ставить на стол на Новый год 2025 / инфографика: Главред

Смажьте растительным маслом и выпекайте на противне 40-45 минут при температуре 180 градусов до румяной корочки.

Такие рулетики можно подавать как горячими, так и холодными.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить куриные рулетики:

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Кто такая yanni.cooking? yanni.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На yanni.cooking подписаны более 23 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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